وزيرة الشؤون تتفقد مركز إيواء حماية الطفولة للوقوف على جاهزيته قبل الافتتاح

جانب من جولة الوزيرة الحويلة داخل مرافق المركز للتأكد من استكمال الاستعدادات والتجهيزات

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الاثنين بجولة تفقدية في مركز الإيواء التابع لمراقبة حماية الطفولة للاطلاع على جاهزيته واستكمال استعداداته قبل افتتاحه لاستقبال الحالات.

وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح صحفي عقب الجولة إن الزيارة تهدف للتأكد من استكمال كافة التجهيزات والمرافق والخدمات المقدمة في المركز وفق أعلى المعايير المعتمدة بما يضمن توفير بيئة آمنة ومتكاملة تلبي احتياجات المستفيدين.

وأكدت الحويلة أهمية الجاهزية التامة للمركز قبل افتتاحه بما يسهم في تعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية في البلاد وتقديم خدمات إنسانية متكاملة بكفاءة عالية.

ورافق الوزيرة خلال الجولة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف نادية العازمي وعدد من المسؤولين المعنيين في الوزارة.