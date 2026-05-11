حملة كان: انتهاء برنامج إعداد مدربات التوعية بسرطان الثدي بمشاركة 120 معلمة تربية بدنية

الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان "كان"

أعلنت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) انتهاء البرنامج التدريبي (إعداد مدرب) حول كيفية الفحص الذاتي وأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي لطالبات الصف ال12 الذي انطلق في أكتوبر الماضي بتدريب 120 معلمة تربية بدنية.

وقال رئيس مجلس إدارة (كان) الدكتور خالد الصالح في بيان صفحي اليوم الاثنين إن البرنامج عمل على تأهيل المعلمات لتدريب أكثر من 15 ألف طالبة في الثانوية العامة على كيفية الفحص الذاتي للثدي والكشف المبكر وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.

وأضاف الصالح أن البرنامج التدريبي منذ انطلاقه في 2010 عمل على تدريب أكثر من 1000 معلمة تربية بدنية فيما بلغ مجموع من تم تدريبهن من الطالبات إلى 197 ألف طالبة.

وأوضح أن البرنامج حقق هدفه المنشود في “خلق مجتمع أنثوي واعي تجاه الأمراض السرطانية لا سيما سرطان الثدي” لافتا إلى أهمية أن تقوم الطالبات المتدربات بنقل تجربتهن إلى المجتمع الأسري والعائلي الأكبر.

وأشاد الصالح بحرص وزارة التربية على استمرار مثل هذا البرنامج التدريبي الذي أسهم بشكل مباشر في رفع نسب الإقبال المبكر في حال الاكتشاف المبكر لأورام الثدي ورفع نسب الشفاء إلى أكثر من 90 بالمئة.