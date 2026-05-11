جامعة الكويت تعلن مواعيد تقديم طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول 2027/2026

جامعة الكويت

أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت الدكتور فاضل عزيز اليوم الاثنين عن فتح باب تقديم طلبات الالتحاق إلكترونيا للفصل الدراسي الأول 2026/2027 للطلبة الكويتيين المستوفين لشروط القبول.

وقال الدكتور عزيز في تصريح صحفي إن التقديم يشمل خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والمدارس الأمريكية وكذلك خريجي المدارس الإنجليزية في الكويت فقط وذلك اعتبارا من 18 يوليو الساعة 12 صباحا وحتى 28 يوليو 2026 الساعة 10 صباحا.

وأضاف أن الطلبة الكويتيين الحاصلين على شهادة الثانوية من خارج الكويت يمكنهم تقديم طلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل بمدينة صباح السالم الجامعية خلال الفترة من 22 إلى 28 يوليو 2026 أثناء ساعات الدوام الرسمي وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

وذكر أن القبول في جميع تخصصات الجامعة يتم وفقا للمعدل المكافئ باستثناء تخصصات كلية العلوم وكلية الحقوق اذ يحتسب المعدل المكافئ وفق أوزان محددة تختلف من كلية إلى أخرى في ضوء نتيجة الطالب في الشهادة الثانوية ونتائج اختبارات القدرات الأكاديمية.

وبين أن عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الأول 2026/2027 ستكون باستخدام شبكة الإنترنت من خلال صفحة بوابة القبول الإلكتروني على العنوان التالي http://portal.ku.edu.kw/admission حيث يمكن للطلبة المذكورين سابقا التقديم إلكترونيا من خلال هذا الموقع.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة المستمر على تيسير الإجراءات على الطلبة بما يعزز كفاءة الخدمات الأكاديمية والإدارية المقدمة لهم مشيرا إلى أن فترة اعتماد القبول المعلنة في الخطة الزمنية للطلبة الكويتيين تشمل خريجي الثانوية الأمريكية والإنجليزية المتقدمين بطلبات التحاق عبر شبكة الإنترنت ولا تشمل خريجي النظام الموحد والمعهد الديني اذ سيتم اعتماد قبولهم إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة صالة القبول والتسجيل.

وأشار إلى أنه يجوز احتساب نتائج اختبارات (TOEFL PBT) أو (TOEFL IBT) أو (IELTS) كبديل لاختبار القدرات الأكاديمية في اللغة الإنجليزية عند احتساب المعدل المكافئ شريطة تقديم النتيجة قبل انتهاء فترة تقديم طلبات الالتحاق.

وأضاف أنه يجوز كذلك احتساب النتائج للاعفاء من دراسة المقرر التمهيدي على أن يتم تقديمها خلال فترة اعتماد القبول وحتى نهاية الأسبوع الأول من بدء الدراسة في الفصل الذي تم قبول الطالب فيه.

وأفاد الدكتور عزيز أنه في حال عدم تمكن الطالب من الدخول إلى النظام لتقديم طلب الالتحاق فسيظهر له رابط إلكتروني يتضمن الإرشادات والتعليمات الواجب اتباعها مع التأكيد على أن قبول الطالب في الجامعة مشروط بصحة البيانات المدخلة.

ودعا الطلبة إلى الاطلاع على طلب الالتحاق الخاص بهم لمعرفة المستندات المطلوبة بحسب نوع الشهادة الثانوية مؤكدا أن الجامعة تحتفظ بحق إلغاء قبول أي طالب في حال عدم تقديم المستندات المطلوبة أو ثبوت عدم صحة البيانات التي تم القبول على أساسها وفق القواعد الأساسية للقبول والتحويل في الجامعة.

وأشار إلى أن هناك نسبا دنيا محددة للطلبة من ذوي الإعاقة من الطلبة الكويتيين المستوفين لشروط القبول المنصوص عليها تقل عن الحدود الدنيا للقبول في الجامعة وتبلغ 65 بالمئة للقسم العلمي و72 بالمئة للقسم الأدبي.

وأوضح أن على الطالب تقديم شهادة إثبات إعاقة سارية المفعول من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وتقارير طبية ضمن أوراقه مبينا أن هؤلاء الطلبة عليهم مراجعة صالة القبول والتسجيل في مواعيد العمل الرسمية لتقديم طلبات التحاقهم بالجامعة للفصل الدراسي الأول 2026/2027.

وأضاف أنه إذا كانت نسبة الطالب 70 بالمئة فأعلى للقسم العلمي و78 بالمئة فأعلى للقسم الأدبي فيمكنه التقدم إلكترونيا من خلال نظام تقديم طلبات الالتحاق.

وأفاد بأن على طلبة المدارس الثانوية الإنجليزية المتوقع تخرجهم تقديم طلبات الالتحاق إلكترونيا خلال المواعيد المحددة ثم تقديم نتائجهم النهائية إلى عمادة القبول والتسجيل خلال يومي عمل من تاريخ إعلان النتائج على أن يتم قبولهم وفق الحدود الدنيا المعلنة للكليات والتخصصات مؤكدا أن فرصهم في القبول متساوية مع زملائهم الذين استكملوا أوراقهم خلال فترة التقديم.

وأضاف الدكتور عزيز أن الجامعة خصصت فترة للطلبة الراغبين بالتحويل من جامعات أخرى وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومنتسبي الجيش الكويتي والحرس الوطني وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وذلك اعتبارا من يوم الأحد 5 يوليو 2026 وحتى يوم الخميس 13 أغسطس 2026.

وأكد التزام جامعة الكويت بمواصلة رسالتها التعليمية والوطنية في إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيل رأس المال البشري المؤهل للمساهمة في التنمية الوطنية ومواكبة متطلبات المستقبل وذلك من خلال بيئة أكاديمية متكاملة وخدمات مؤسسية داعمة تسهم في تمكين الطلبة وصقل قدراتهم العلمية والمهنية متمنيا التوفيق لجميع أبناء الكويت الطلبة.