بلدية الكويت: عمليات تفتيش مستمرة على مخالفات استغلال المساحة أمام المحال التجارية

بلدية الكويت تواصل عمليات التفتيش الميدانى على مخالفات استغلال المساحه امام المحال التجارية بالمحافظات

أكدت بلدية الكويت اليوم الاثنين استمرار حملاتها الميدانية التفتيشية على مخالفات استغلال المساحة أمام المحال التجارية في المحافظات الست والكشف عن مدى التزامها باللوائح والنظم والتراخيص الخاصة بها.

وقال رئيس فريق بلدية الفروانية خالد راعي الفحماء في تصريح صحفي خلال الجولة الثانية للبلدية في منطقة الرقعي إن الحملة تهدف لمتابعة المحال التجارية التي تقوم بإشغال بضائعها على أملاك الدولة بشكل مخالف للائحة.

وأضاف راعي الفحماء أن لائحة إشغالات الطرق تنص على أنه في حال تجاوزت تلك المحال التجارية التراخيص الممنوحة لها سواء من خلال تجاوز المساحة المسموحة لها أو انتهاء ترخيصها أو عدم أخذ ترخيص إشغالات الطرق تقوم الفرق الرقابية بمخالفة تلك المحال.

وذكر أن الجولات الميدانية التي تقوم بها البلدية تساهم كثيرا في عدم إغلاق المساحات أمام المحال التجارية والتي تسبب دائما عرقلة أمام المواطنين وأيضا قد تصل إلى إغلاق أو تصغير الشوارع الداخلية أمام انسيابية مرور السيارات.

وبين أن الفريق قام اليوم بجولة ميدانية ووجه خلالها 20 مخالفة إشغالات الطرق واستخدام مساحة أمام المحل بدون ترخيص مشددا على أن الفرق الرقابية في البلدية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرقابية ضمن لوائح وقوانين البلدية والتأكد من مدى الالتزام بالضوابط والنظم بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن الفرق الرقابية التابعة لإدارات السلامة في المحافظات الست تولي اهتماما بالغا بتطبيق لوائح بلدية الكويت وأنظمتها من خلال الحملات الميدانية المنفذة في البلاد.