وزير الأوقاف: وصول أعضاء بعثة الحج الكويتية إلى الأراضي المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل بالإنابة الدكتور محمد الوسمي

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي اليوم الاثنين وصول أعضاء بعثة الحج الكويتية إلى الأراضي المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وقال الوزير الوسمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللجان والفرق المشاركة في البعثة تضم وزارات الصحة والإعلام والداخلية والخارجية وقوة الإطفاء العام وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للشباب.

وأوضح أن تلك اللجان والوفود تعمل على قدم وساق للعمل فور وصولها لإعداد وتجهيز كل الترتيبات اللازمة لخدمة حجاج دولة الكويت الذين سيتوافدون إلى الأراضي المقدسة قبل بدء مناسك الحج لهذا العام 1447 هـ.

وأضاف أن الهيكل التنظيمي للبعثة حدد اختصاصات ومهام كل تلك اللجان والفرق ومن أهم اختصاصاتها مرشد عام البعثة للمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها البعثة والرد على أسئلة واستفسارات الحجاج وأعضاء البعثة من الأسئلة الشرعية.

وذكر أنه سيتم إلقاء الدروس والمحاضرات التوعوية لأعضاء البعثة وعقد لقاء تنويري لمرشدي حملات الحج وإلقاء خطبة يوم عرفة وغيرها من الاختصاصات.

وبين الوزير الوسمي أن من مهام تلك اللجان أيضا متابعة ومراقبة حملات الحج وتسهيل إجراءات الحجاج أثناء عملية وصولهم إلى منافذ الدخول واستلام المساحات المخصصة لأرض منى وعرفات الخاصة بحجاج الكويت من وزارة الحج السعودية وتوزيعها على الحملات وغيرها من الخدمات العديدة.

وأفاد بأن اللجنة الإعلامية هي من تنسق وتتعاون مع كل الوسائل الإعلامية بما يخدم أهداف البعثة لتغطية الأنشطة واللقاءات الإعلامية ومتابعة ما ينشر أو يذاع في وسائل الإعلام المختلفة عن أنشطة البعثة.