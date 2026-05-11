هيئة البيئة: زراعة 4 آلاف شتلة “قرم” في محمية الجهراء الطبيعية لزيادة الرقعة الخضراء

الهيئة العامة للبيئة تستزرع نباتات القرم في محمية الجهراء بالتعاون مع متطوعين ومبادرين وجهات

نفذت الهيئة العامة للبيئة فعالية اليوم الاثنين لزراعة 4 آلاف شتلة من القرم (المانغروف) في محمية الجهراء الطبيعية بهدف التصدي للمتغيرات المناخية ونشر الوعي البيئي بأهمية زيادة الرقعة الخضراء.

وقالت رئيس قسم رصد الأحياء البرية في الهيئة شريفة السالم في تصريح صحفي إن الهيئة مستمرة في زراعة (القرم) بالمحمية بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية الشقيقة وشركة نفط الكويت والمركز العلمي وبعض المبادرين والمتطوعين لاعادة تأهيل الشريط الساحلي من محمية الجهراء.

وأضافت السالم أن القرم من النباتات الغنية في بيئتها الطبيعية وقد ساهمت في رفع التنوع الأحيائي المزدهر بالمحمية خصوصا مع موسم هجرة الطيور.

وأوضحت أن هناك أيضا في المحمية “تنوعا بالحشرات واللافقاريات وسط انتعاش للبيئة من خلال استزراع هذه النباتات التي يتجاوز طولها الثلاثة سنتيمترات”.

من جانبها قالت اختصاصي الأحياء البرية في إدارة المحافظة على التنوع الأحيائي بالهيئة أسماء الحداد في تصريح مماثل إن فعالية اليوم من أهم الأنشطة التي تسهم في التوعية البيئية بأهمية المحافظة على التنوع الاحيائي خصوصا الغطاء النباتي.

وأضافت الحداد أنه تمت اليوم زراعة نحو أربعة آلاف شتلة من (القرم) مبينة أن هذه النبتة كانت موجودة في البلاد لكنها انقرضت بسبب التوسع العمراني والسلوك الإنساني السلبي للبيئة.

وأوضحت أن الهيئة تستكمل منذ عام 2018 جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة في التعاون لإعادة تأهيل البيئة الساحلية باستزراع هذه النباتات وإعادة الغطاء النباتي.

من جهته قال رئيس فريق (نزرعها ونحميها) التطوعي منيف الشمري في تصريح مماثل إنه تم اليوم استئناف مبادرات توطين (القرم) في محمية الجهراء والتعاون مع جهات الدولة في إعادة التخضير والتأهيل.

وأضاف الشمري أن القرم هو جزء من الهوية الوطنية حيث كانت هذه النبتة موجودة في الأربعينيات لكن انقرضت بسبب الرعي الجائر والسلوك الخاطئ والجهود المشتركة تصب الآن في جعل هذا الموقع في عام 2035 يزدهر بالقرم كما كان في الأربعينيات وقد تم استقدام البذور من أكثر من دولة خليجية ثم تكاثرها في مختبرات الهيئة.