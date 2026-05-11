KIB يطلق خدمة +Visa لاستقبال التحويلات الدولية عبر رقم الموبايل

مدير عام إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات في KIB محمد الشريف

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB)، بالتعاون مع شركة فيزا العالمية، عن إطلاق VISA+، وهي خدمة جديدة تتيح للعملاء استقبال التحويلات الدولية بسهولة باستخدام رقم الهاتف المحمول فقط، دون الحاجة إلى مشاركة تفاصيل مصرفية عديدة.

وتتيح هذه الخدمة، التي تعتبر الأولى من نوعها على صعيد القطاع المصرفي الكويتي، لعملاء البنك ربط رقم الهاتف النقال المسجل بالبطاقة المصرفية التي يختارونها وذلك عبر تطبيق KIB موبايل، بما يسهم في تسهيل وتعزيز الأمان في استقبال الأموال من الخارج.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد، بهدف تلبية احتياجاتهم المتنامية لحلول مالية تتسم بالسرعة والراحة والأمان. ومن خلال دمج Visa+ في المنظومة الرقمية، يبسّط KIB عملية استقبال التحويلات العابرة للحدود ويلغي العوائق التقليدية المرتبطة بطول البيانات المصرفية المطلوبة بما يواكب أحدث ابتكارات الدفع العالمية.

وفي تعقيبه على إطلاق الخدمة الجديدة، صرّح مدير عام إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات في KIB، السيد/ محمد الشريف، قائلاً: “يأتي إطلاق خدمة Visa+ في إطار توجه البنك نحو تمكين العملاء من تبنّي نماذج تشغيل رقمية أكثر ذكاءً وسهولة. نحن في KIB نؤمن بأن الابتكار الحقيقي يتمثّل في بناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في رفع كفاءة العمليات وتسهيل حياة العملاء، بما يتماشى مع استراتيجية تعزيز البنية التحتية الرقمية التي ينتهجها البنك.”

وأضاف الشريف: “يركزKIB من خلال هذه الخدمة على تقديم قيمة مضافة تعزز ثقة العملاء وتواكب احتياجاتهم المتغيرة في عالم مالي سريع التطور، حيث تضمن التقنيات المدمجة في Visa+ وصول الحوالات بشكل فوري وموثوق. وتعكس هذه المبادرة حرص البنك على تبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية العالمية وتطويعها لخدمة المجتمع الكويتي”.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل ركيزة جديدة في مسيرة KIB الرقمية، حيث تضع التكنولوجيا في خدمة العميل لتوفير تجربة دفع آمنة وسلسة، مشيراً إلى أن التعاون المستمر مع شريك استراتيجي مثل “فيزا” يساهم في تقديم حلول مصرفية رائدة تتجاوز التوقعات، وتدعم رؤية الكويت نحو التحول إلى اقتصاد رقمي مزدهر.

وأكد الشريف أن KIB لا يدّخر جهداً في تحقيق أهداف استراتيجية تعزيز البنية التحتية الرقمية التي يواصل تنفيذ مبادراتها، والتي تتمثّل في إعادة هيكلة نموذج أعماله وطرح حلول مصرفية إلكترونية جديدة مثل (Click to Pay)، وخدمة التحول السريع (Fast Transfer). كما لفت إلى سعي KIB إلى جذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء عبر توفير أدوات مالية أذكى تناسب أسلوب حياتهم العصري، بما يرسخ مكانته في الحلول المالية المتطورة في السوق المحلي.

يُذكَر أن KIB يواصل تعزيز منظومته من الخدمات المصرفية الرقمية عبر طرح حلول مصرفية رقمية توفر للعملاء السهولة وراحة البال، بما يعزز التزامه بشعاره المؤسسي “بنك للحياة”. وتعكس خدمة VISA+ المتاحة الآن عبر تطبيق KIB موبايل، حرص البنك على تقديم تجارب مصرفية متطورة تواكب تطلعات المستقبل في السوق الكويتي.