الحساوي: التداولات العقارية بالربع الأول أكدت ثقة المستثمرين

المدير التنفيذي للتقييم العقاري فى بيت التمويل الكويتى م. حمد الحساوي

أكد المدير التنفيذي للتقييم العقاري فى بيت التمويل الكويتى، م. حمد الحساوي ، أن القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري ابدى تماسكا وعزز ثقة المستثمرين رغم الأحداث السياسية ، بالاضافة الى قلة عدد أيام وساعات التداول بسبب الإجازات وشهر رمضان ، حيث شهد السوق العقاري مستوى مرتفعا من التداولات العقارية تجاوز مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2026، وسجلت قيمة التداولات العقارية في الربع الأول زيادة نسبتها 15.7% على أساس سنوي، مدفوعة بنشاط ملحوظ في تداولات العقار التجاري والسكن الخاص، فيما ظهر مجال جديد ونشاط لافت على فئة عقارية اخرى هى المشاتل الزراعية وشهدت التداولات نشاطا ملحوظا على هذه الفئة خلال الربع الأول بقيمة 79.3 مليون دينار من خلال 21 صفقة ، ما يعني ان النشاط العقاري يحمل بين طياته مصادر قوة وقدرات متنوعة ومتبادلة بين قطاعاته المختلفة ، ما يعزز متانة السوق وإمكانيات مواجهة المخاطر .

وأضاف الحساوي في تصريح صحفي : ” يلاحظ ارتفاع محدود في الطلب على العقارات المختلفة متمثلاً في عدد الصفقات المتداولة مسجلة 1,324 صفقة خلال الربع الأول بزيادة 1.7% على أساس سنوي ، مدفوعاً بزيادة محدودة على فئة السكن الخاص بينما انخفض عدد التداولات في باقي فئات العقارات لنفس الفترة باستثناء فئة الشريط الساحلي، إلا أنه قد انخفض الصفقات المتداولة بنسبة 24% على أساس ربع سنوي.

وأشار الحساوي إلى أن هذه النتائج فى السوق العقارى خلال الربع الأول من العام الجارى تؤكد للمستثمرين اهمية عدم التمركز فى قطاع عقارى بعينه وضرورة التنويع بما يحد من المخاطر ويعظم الاستفادة من تطورات الأسواق ، ودراسة فرص زيادة الطلب والتداول على قطاعات العقار المختلفة .

من جانب اخر، اكد الحساوى ، بأن التقييم العقاري يمثل جانبا مهما من النشاط العقارى ويشمل عدة مستويات ، ويساهم في انسياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات بالسوق على أسس من الشفافية والاعتبارات المهنية والتقييم العادل الذي يأخذ بعين الاعتبار الحقائق والتطورات على أرض الواقع، مشددا على تميز القدرات البشرية العاملة والاحترافية في مجال التقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي ، مما يعزز دائما الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء بمختلف انواعهم فى أعمال التقييم العقارى التى يحققها، بالإضافة إلى متانة البناء التنظيمى الذى يسفر عن أفضل أداء على مستوى السوق ، ما جعل بيت التمويل الكويتي الجهة المفضلة فى مجال التقييم العقارى المهم لجميع القطاعات، بخبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقية وحيادية وشفافية، باعتبار بيت التمويل الكويتي جهة تقييم معتمدة ، لديها قاعدة معلومات كبيرة وجهاز فني “هندسي وقانوني ومحاسبي” يقوم عمله على دراسات وتقارير عقارية ومتابعة للسوق وتطوراته.