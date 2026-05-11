اعتماد مركز صباح الأحمد للموهبة ممثلا حصريا للكويت في الأولمبياد الدولي للأمن السيبراني 2026

مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع

أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اعتماده ممثلا حصريا لدولة الكويت في الأولمبياد الدولي للأمن السيبراني 2026 في خطوة تعكس الثقة الدولية بدور المركز في دعم وتنمية الكفاءات الوطنية الشابة في المجالات التقنية المتقدمة وتعزيز حضور دولة الكويت في المحافل العلمية العالمية.

وقال المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن هذا الاعتماد يمنحه صفة الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بتمثيل الكويت في الأولمبياد الدولي للأمن السيبراني ومسؤولا عن اختيار وتأهيل الفرق الوطنية المشاركة والإشراف على إعدادها للمنافسة في هذه المسابقة العالمية المتخصصة.

وأضاف أن الأولمبياد الدولي للأمن السيبراني من أبرز المسابقات العلمية العالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني ويجمع نخبة من الطلبة الموهوبين من أكثر من 45 دولة للتنافس في مهارات الأمن المعلوماتي والتصدي للتهديدات الرقمية والهجمات الإلكترونية وحماية البيانات بما يسهم في بناء جيل يمتلك قدرات تقنية متقدمة لمواجهة تحديات المستقبل.

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي ضمن الجهود المستمرة للمركز في تمكين الطلبة الموهوبين من تطوير مهاراتهم في الأمن السيبراني والتقنيات الرقمية الحديثة وإلهام الأجيال الشابة نحو المسارات العلمية والتكنولوجية إضافة إلى بناء منظومة وطنية متكاملة لإعداد وتأهيل الطلبة للمشاركة في الأولمبيادات العلمية الدولية.

وذكر أن هذا الاعتماد يمثل محطة مهمة في مسيرة دعم المواهب الوطنية ويعكس التزام المركز بتعزيز ثقافة الأمن السيبراني وتنمية القدرات الوطنية بهذا المجال الحيوي دعما لتوجه دولة الكويت نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا وترسيخ مكانتها على الخارطة العلمية والتقنية العالمية.

وأشار المركز إلى أهمية الاستثمار في الطاقات الشبابية الوطنية وتوفير البيئة الداعمة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات الأمن الرقمي والتقنيات الحديثة.

يذكر أن تونس تستعد لاستضافة النسخة الثانية من الأولمبياد الدولي للأمن السيبراني (ICO) للعام 2026 في حدث عالمي بارز يجمع العقول الشابة الواعدة وقادة الأمن السيبراني من مختلف أنحاء العالم لتعزيز تبادل المعرفة وتنمية المهارات.