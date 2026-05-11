هيئة البيئة: الصيد في منطقتي الحيشان والرشدان ممنوع منعا باتا

الهيئة العامة للبيئة الكويتية

أوضحت الهيئة العامة للبيئة أن منطقتي (الحيشان) و(الرشدان) من المناطق المحظور الصيد فيها وممنوع منعا باتا وفق الأنظمة واللوائح البيئية المعمول بها وذلك خلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة في بيان إن القرار رقم (1079) لسنة 2009 بشأن حظر صيد الهواة نص على منع قوارب النزهة من ممارسة الصيد ضمن نطاق ثلاثة أميال بحرية من جميع السواحل الكويتية إضافة إلى حظر الصيد من على الساحل إلا بتصريح أو إشعار رسمي من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها وتحري الدقة قبل تداول أو نشر أي معلومات غير رسمية مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج معلومات مغلوطة.