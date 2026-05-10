هيئة الغذاء: حملاتنا التفتيشية مستمرة لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها

الهيئة العامة للغذاء والتغذية
الكويت
نفذت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات مؤكدة مواصلة جهودها لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.

وقالت (الغذاء) في بيان صحفي إن الحملة التفتيشية التي جاءت بالتعاون مع وزارة الداخلية أسفرت عن ضبط سكن خاص يستغل كمطعم من دون ترخيص حيث يتم فيه تحضير وتجهيز وبيع المواد الغذائية واستقبال الزبائن.

وأضافت أن الحملة أسفرت عن تحرير 9 محاضر ضبط شملت تداول أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وعدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة وتشغيل عمالة من دون شهادات صحية معتمدة.

وشددت على استمرار جولاتها الرقابية المكثفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظا على صحة المستهلكين وسلامتهم.

