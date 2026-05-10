الدوري الإنكليزي: تروسار يقرب أرسنال من اللقب الاول منذ 22 عاما

ياندرو تروسار لاعب أرسنال يحتفل بهدفه في مرمى وست هام يونايتد

قرَّب المهاجم الدولي البلجيكي لياندرو تروسار فريقه أرسنال من لقبه الأول في الدوري الانكليزي الممتاز في كرة القدم منذ 22 عاما عندما سجل له هدف الفوز الصعب والمثير على جاره ومضيفه وست هام يونايتد 1-0 الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين.

وسجل تروسار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 من مباراة نجا فيها أرسنال من فخ التعادل بفضل حكم الفيديو المساعد “في أيه آر” الذي ألغى هدف التعادل لوست هام سجله البديل كالوم ويلسون في الدقيقة الخامسة قبل الاخيرة من الوقت بدل الضائع بسبب خطأ ارتكبه المهاجم البرازيلي البديل بابلو والمدافع الفرنسي جان-كلود توديبو بحق حارس المرمى الاسباني دافيد رايا.

وهو الفوز الثالث تواليا للفريق اللندني بعد خسارتين متتاليتين في الدوري أمام بورنموث ومانشستر سيتي بالنتيجة ذاتها 1-2، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 79 نقطة بفارق خمس نقاط أمام مطارده المباشر مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

ويبدو الطريق أكثر سهولة من أي وقت مضى أمام نادي شمال لندن، صاحب برنامج أسهل من منافسه سيتي حيث سيلاقي بيرنلي الهابط الى الدرجة الثانية ثم كريستال بالاس، قبل ثلاثة أيام من مباراة الاخير في نهائي مسابقة كونفرنس ليغ أمام رايو فايكانو الاسباني، في مقابل كريستال بالاس وبورنموث وأستون فيلا لسيتي.

وكان أرسنال الذي بلغ الثلاثاء الماضي المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا المقررة في بودابست في 30 أيار/مايو الحالي حيث سيواجه باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب، الطرف الأفضل في المباراة وضغط منذ البداية بحثا عن هز الشباك.

وسيكون الفوز باللقب الرابع عشر في تاريخ النادي في الدوري، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، أعظم موسم في تاريخ أرسنال الممتد 139 عاما.

في المقابل، اعتمد وست هام الذي بات مهددا أكثر بالهبوط الى الدرجة الثانية، على الهجمات المرتدة التي دفع ثمن إهدار إحداها عبر البرتغالي ماتيوس فرنانديش قبل هدف فوز جيرانه.

وسيترقب وست هام الثامن عشر (36 نقطة) بقلق مباراة منافسه في صراع البقاء جاره توتنهام السابع عشر (37) الاثنين ضد ليدز يونايتد في ختام المرحلة.

وجرب بوكايو ساكا حظه بتسديدة قوية من داخل المنطقة بين يدي الحارس الدنماركي مادس هرمانسن (3)، وأهدر المدافع الايطالي ريكاردو كالافيوري فرصة افتتاح التسجيل اثر تلقيه كرة من تروسار داخل المنطقة فسددها بخارج قدمه اليسرى ارتطمت بالمدافع اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس وتحولت الى ركنية (8).

وكاد تروسار يفعلها برأسية اثر ركلة ركنية ارتدت من الحارس هرمانسن وتهيأت أمام البلجيكي الذي تابعها برأسه مرة أخرى ارتدت من القائم الايسر (9)، وتابع كالافيوري كرة برأسه من مسافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها لاعب وست هام السابق ديكلان رايس لكن مافروبانوس ابعدها في توقيت مناسب (22).

وكاد الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل يفاجئ المدفعجية من تسديدة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (37).

وأنقذ رايا مرماه من هدف محقق بابعاده كرة من ارتماءة رأسية للارجنتيني تاتي كاستيانوس من مسافة قريبة الى ركنية (45+1).

وأبعد مافروبانوس كرة المدافع البرازيلي غابريال من خط المرمى (69)، وأبعد رايا كرة عرضية خادعة من جارود بوين الى ركنية (76).

وأهدر فرنانديش أخطر فرصة عندما انفرد برايا بعد تبادل للكرة مع بابلو لكن رايا ابعدها بقدمه اليمنى قبل أن يشتتها المدافع الفرنسي وليام صليبا الى ركنية (78).

ونجح تروسار في هز شباك وست هام بتسديدة قوية من داخل المنطقة اثر تمريرة من القائد البديل النروجي مارتن أوديغارد (83).

وكاد ويلسون يدرك التعادل بتسديدة من مسافة قريبة لكنها ارتطمت بقدم غابريال وتحولت الى ركنية (90+3)، كانت مصدر هدف التعادل عندما استغل ويلسون كرة ابعدها صليبا بركبته اثر ركلة ركنية فسددها قوية داخل المرمى (90+5).

واستغرق الحكم كريس كافاناه وحكام الفيديو وقتا طويلا لاتخاذ قرار إلغاء الهدف بسبب وضع بابلو ذراعه على صدر رايا وشده توديبو من القميص.

وأشاد المدرب الاسباني لأرسنال ميكل أرتيتا بالحكم كافانا وحكام (في ايه ار) على قرارهم “الشجاع” بإلغاء هدف التعادل لويلسون، وقال “اليوم عليّ أن أهنئهم. لقد أظهروا الكثير من الشجاعة والجرأة ليتخذوا موقفا ويمنحوا الحكم فرصة إلقاء نظرة على الحالة”.

وأضاف “عندما ترى الصورة، لا مجال للشك في أنه خطأ واضح. كانوا شجعانا جدا. اللقطة كانت تستحق ذلك”.

استون فيلا يهدر نقطتين ثمينتين

وأهدر أستون فيلا فرصة الاقتراب من حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا بتعادله المخيب مع مضيفه بيرنلي الهابط سلفا 2-2.

وبكّر بيرنلي بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثامنة عبر مهاجمه جايدون أنتوني، ورد الضيوف قبل نهاية الشوط الاول عبر روس باركلي (42)، قبل أن يمنحهم أولي واتكينز التقدم مطلع الشوط الثاني (56).

لكن لاعب الوسط الهولندي زيان فليمينغ أدرك التعادل بعد دقيقتين فقط (58).

وفشل أستون فيلا في استغلال تعثر ليفربول مع ضيفه تشلسي 1-1 السبت لانتزاع المركز الرابع فبقي خامسا برصيد 59 نقطة بفارق الاهداف خلف الـ”ريدز”.

وكان أستون فيلا تأهل الى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” الخميس بفوزه الكاسح على مواطنه نوتنغهام فوريست 4-0 إيابا بعد خسارته 0-1 ذهابا، لكن فريق المدرب الاسباني أوناي إيمري عانى من آثار المجهود القاري على ملعب “تيرف مور”.

ورفع فيلا الفارق إلى أربع نقاط عن بورنموث السادس، وتقدم بست نقاط على برايتون في معركة التأهل إلى دوري الأبطال، لكنه يواجه نهاية موسم صعبة مع مباراتين أمام ليفربول ومانشستر سيتي، تحيطان بنهائي الدوري الأوروبي أمام فرايبورغ الالماني في إسطنبول.

وتعثرت مساعي إيفرتون للعودة إلى المنافسات الأوروبية بعدما فشل مجددا في الحفاظ على تقدمه مرتين على مضيفه كريستال بالاس واكتفى بالتعادل 2-2 على ملعب سيلهرست بارك في لندن.

وتقدم الـ”توفيز” مرتين عبر جيمس تاركوفسكي (6) وبيتو من غينيا بيساو (47)، لكن كريستال بالاس رد مرتين بواسطة السنغالي إسماعيلا سار (34)، مسجلا هدفه العشرين هذا الموسم في مختلف المسابقات، والفرنسي جان-فيليب ماتيتا (77).

وتعادل أيضا نوتنغهام فوريست مع نيوكاسل 1-1.

وكان نيوكاسل في طريقه الى انتزاع فوز ثمين بعدما تقدم بهدف لهارفي بارنز في الدقيقة 74، لكن إليوت أندرسون سجل هدفا متأخرا في مرمى فريقه السابق ومنح نوتنغهام فوريست تعادلا ثمينا في صراعه من أجل البقاء.