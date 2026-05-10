وزير الصحة يصدر قرارا بإنشاء وتطبيق برنامج العلاج الوريدي بمضادات الميكروبات بعد الخروج من المستشفى

وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

أصدر وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي قرارا وزاريا بإنشاء وتطبيق برنامج العلاج الوريدي بمضادات الميكروبات للمرضى بعد الخروج من المستشفى.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة يتيح البرنامج للمرضى المستقرين سريريا استكمال علاجهم الوريدي خارج أجنحة المستشفيات من خلال عيادات مجهزة داخل المستشفيات والمراكز التخصصية التابعة للوزارة بإشراف فرق طبية متعددة التخصصات تضم أطباء (الأحياء الدقيقة الإكلينيكية) و(الأمراض المعدية) والصيادلة الإكلينيكيين وهيئات التمريض المتخصصة.

وأوضحت أن القرار يتيح تقديم الخدمة في غرف مخصصة داخل المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية أو من خلال الزيارات المنزلية إلى جانب إمكانية إعطاء مضادات الميكروبات عن طريق الوريد أو الحقن العضلي وفق الضوابط والبروتوكولات الطبية المعتمدة.

وأضافت أن القرار يهدف إلى ترشيد استخدام مضادات الميكروبات والحد من مقاومتها انسجاما مع الخطة الوطنية للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات وخطة منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن على أن تتولى شعبة مقاومة مضادات الميكروبات في مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها مهام التنسيق والإشراف على تنفيذ البرنامج.

ونقل البيان عن رئيس وحدة مقاومة مضادات الميكروبات في مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور حسين الشمري قوله إن هذا البرنامج “خطوة نوعية في مسيرة دولة الكويت لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات إذ يمكن المرضى من استكمال علاجهم في بيئة أكثر راحة مع المحافظة على أعلى معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى”.

وأضاف الشمري أن “البرنامج سيسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد الصحية والحد من العدوى المكتسبة داخل المنشآت الصحية إلى جانب دعم الإدارة المثلى للطاقة الاستيعابية للأسرة وأجنحة المستشفيات بما ينعكس إيجابا على جودة الرعاية الصحية واستمرارية الخدمات المقدمة للمرضى”.