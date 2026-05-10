وزيرة الشؤون تبحث مع جمعية الكاريكاتير الكويتية تعزيز التوعية الأسرية الهادفة

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة د. أمثال الحويلة خلال اجتماعها مع وفد جمعية الكاريكاتير الكويتية

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد مع جمعية الكاريكاتير الكويتية سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التوعية الأسرية والمجتمعية الهادفة.

وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح صحفي عقب الاجتماع إن اللقاء يأتي في إطار حرص المجلس على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مبادرات تسهم في حماية كيان الأسرة وتعزيز تماسكها والحفاظ على الهوية الوطنية.

وأكدت أهمية دور جمعيات النفع العام المتخصصة في دعم الرسائل التوعوية مشيرة إلى أن فن الكاريكاتير يعد وسيلة مؤثرة لإيصال الرسائل الهادفة بطريقة مبسطة وفعالة بما يسهم في ترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة.

وأوضحت أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يسعى عبر هذه الشراكات إلى تبني أساليب مبتكرة لتسليط الضوء على أبرز القضايا الأسرية المعاصرة وتوجيه رسائل توعوية تخاطب مختلف فئات المجتمع بفاعلية ووضوح.