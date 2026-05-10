أمين عام مجلس التعاون يدين الهجمات الإيرانية على دولة الإمارات والكويت

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي
الشرق الاوسط
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد عن إدانته بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال البديوي في بيان صحفي “إن النهج الإيراني الغادر يسعى بشكل ممنهج إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة وتقويض الأمن الإقليمي في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار”.

وأكد دعم دول المجلس الكامل لدولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما.

