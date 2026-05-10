الأعلى للقضاء: 203% زيادة في طعون الجنح المستأنفة المفصول فيها بالمحكمة الكلية

المجلس الأعلى للقضاء

قال المجلس الأعلى للقضاء اليوم الأحد إن دوائر الجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية فصلت في غضون العام القضائي الحالي 2025 – 2026 في عدد 36093 طعنا بزيادة 203 في المئة عن العام المنصرم وذلك عن المدة من أكتوبر 2025 حتى تاريخه.

وذكر المجلس في بيان صحفي انه من المتوقع زيادة هذه النسبة حتى نهاية العام القضائي الحالي في سبتمبر 2026 مما يترتب عليه تقصير أمد تحديد جلسات نظر هذه الطعون ليكون بما لا يتجاوز شهرين من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم إدارة كتاب المحكمة الكلية بعد أن كانت هذه المدة تتجاوز السنتين.

وعلى صعيد آخر قرر المجلس حظر ظهور المتقدمين والمقبولين لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج) أو مشاركتهم في أي فعاليات إعلامية بالصحف والقنوات ومنصات التواصل الاجتماعي وتكليف مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية باتخاذ الإجراءات القانونية لتعميم هذا القرار والعمل به.

وذكر البيان أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على صون قيم وتقاليد القضاء والحفاظ على هيبته وقدسيته.