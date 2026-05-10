صدور مرسوم أميري بتعيين الدكتور سلمان خليفة عبدالله الصباح وكيلا لوزارة الصحة

الديوان الأميري

صدر مرسوم أميري اليوم الأحد بتعيين الدكتور / سلمان خليفة عبدالله الصباح – وكيلا لوزارة الصحة

وفيما يلي نص المرسوم:

مرسوم رقم 80 لسنة 2026 بتعيين وكيل وزارة الصحة

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

وبناء على عرض وزير الصحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

مادة أولى:

يعين الدكتور / سلمان خليفة عبدالله الصباح – وكيلا لوزارة الصحة.

مادة ثانية:

على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبدالله الأحمد الصباح

وزير الصحة

د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

صدر بقصر السيف في: 23 ذو القعدة 1447هـ

الموافق: 10 مايو 2026م