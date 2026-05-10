KIB يرعى مشاركة الكويت في دورة الألعاب الخليجية الرابعة بقطر

مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد في KIB عثمان توفيقي

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إبرام شراكة استراتيجية مع اللجنة الأولمبية الكويتية، تتضمن رعاية مشاركة دولة الكويت في دورة الألعاب الخليجية الرابعة، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو 2026، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم القطاع الرياضي وتعزيز حضور دولة الكويت في المحافل الإقليمية.

وتندرج هذه الشراكة ضمن رؤية KIB الهادفة إلى الاستثمار في الطاقات الوطنية، ولاسيما فئة الشباب، عبر تمكينهم من تمثيل دولة الكويت في منصات تنافسية متقدّمة، بما يسهم في تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم ضمن بيئة احترافية تواكب المعايير الرياضية الحديثة.

ويؤكد البنك من خلال هذه الرعاية أن دعمه للرياضة الوطنية يأتي كجزء من مسؤوليته المؤسسية، انطلاقاً من إدراكه للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الرياضي في بناء مجتمع متماسك، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي، إلى جانب دوره في إعداد أجيال قادرة على المنافسة والإنجاز.

وتعقيباً على الشراكة الاستراتيجية والرعاية، قال مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي: “تمثل رعايتنا لمشاركة الكويت في دورة الألعاب الخليجية الرابعة امتداداً لالتزامنا المستمر بدعم الرياضيين الكويتيين وتمكينهم من المنافسة في بيئات احترافية. وننظر إلى هذه المشاركة باعتبارها فرصة لتعزيز حضور دولة الكويت الرياضي على المستوى الخليجي، ودعم مسيرة الرياضيين نحو تحقيق نتائج تعكس مستوى تطور الرياضة الوطنية”.

وأضاف: “نؤمن في KIB بأن الاستثمار في الرياضة هو استثمار في الإنسان، لما تحمله من أثر مباشر على تنمية المهارات البدنية والذهنية، فضلاً عن دورها في ترسيخ قيم المثابرة والانضباط، وهي عناصر أساسية في بناء مجتمع منتج وقادر على مواجهة التحديات”.

وتكتسب دورة الألعاب الخليجية أهمية خاصة باعتبارها منصة إقليمية تجمع نخبة الرياضيين من دول مجلس التعاون الخليجي، وتسهم في تعزيز التنافس الرياضي البنّاء، إلى جانب دورها في توطيد العلاقات الأخوية بين الشعوب الخليجية، وفتح آفاق أوسع للتعاون الرياضي المشترك.

وفي هذا الإطار، تمثّل مشاركة دولة الكويت في هذه الدورة امتداداً لحضورها الرياضي في الدورات السابقة، وفرصة لتعزيز مكانتها ضمن المشهد الرياضي الخليجي، من خلال المنافسة في مجموعة متنوعة من الألعاب التي تعكس تنوع القاعدة الرياضية الوطنية.

وتشهد الدورة مشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة، يتنافسون في 16 رياضة مختلفة، تشمل: الاسكواش، وألعاب القوى، وكرة الطاولة، والبولينغ، والكاراتيه، وكرة الطائرة، والقوس والسهم، والرماية، والبلياردو والسنوكر، والسباحة، والتايكوندو، وكرة السلة (3×3)، والفروسية، والمبارزة، وكرة اليد، والبادل. ويعكس هذا التنوع حجم التطور الذي تشهده الرياضة الكويتية على مستوى الألعاب الفردية والجماعية.

ومن هذا المنطلق، تسهم الرعاية التي يقدمها KIB في دعم جاهزية الرياضيين وتوفير بيئة مناسبة تتيح لهم التركيز على الأداء والمنافسة، بعيداً عن التحديات المرتبطة بالجوانب اللوجستية، وهو ما يشكل عاملاً مهماً في تحسين جودة المشاركة ورفع مستوى النتائج.

كما تعكس هذه المبادرة إدراك القطاع الخاص لأهمية الشراكة مع المؤسسات الرياضية، بما يعزز استدامة تطوير المنظومة الرياضية، ويدعم الجهود الرامية إلى اكتشاف المواهب الوطنية وتنميتها وفق أسس علمية ومنهجية.

ولا يقتصر حضور KIB في المجال الرياضي على هذه الشراكة، إذ يواصل البنك دعمه لمجموعة من المبادرات والفعاليات الرياضية المجتمعية، انطلاقاً من رؤية تستهدف توسيع قاعدة المشاركة وتعزيز ثقافة الرياضة كجزء من نمط الحياة اليومي.

وفي هذا السياق، تبرز بطولة “KIB | The Stadium” كإحدى المبادرات التي أطلقها البنك لتعزيز التفاعل المجتمعي مع الأنشطة الرياضية، حيث شهدت نسختها الرابعة، التي انطلقت مطلع العام الجاري، مشاركة واسعة وتنظيماً متطوراً، ما يعكس التوجه نحو تقديم تجارب رياضية متكاملة تستهدف مختلف فئات المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن KIB يؤكد من خلال هذه المبادرات التزامه بدوره كشريك فاعل في دعم التنمية المجتمعية، عبر الاستثمار في القطاعات التي تسهم في بناء الإنسان وتعزيز قدراته، بما يواكب تطلعات دولة الكويت نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة على مختلف الأصعدة.