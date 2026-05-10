بنك الخليج ينظم يوماً ترفيهياً لتعزيز الثقافة المالية لدى الأطفال

فرحة الأطفال مع تميمة حساب neo

في إطار جهوده المستمرة لمكافأة عملائه وتعزيز الوعي المالي لدى الأجيال الناشئة، نظم بنك الخليج يوماً ترفيهياً مميزاً للأطفال من عملاء حساب neo، وذلك بالتعاون مع مركز Funtiki، أحد أكبر المراكز الترفيهية في الكويت.

وقد شهدت الفعالية إقبالاً واسعاً من الأطفال وأولياء أمورهم، الذين شاركوا في مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية المصممة خصيصاً لغرس قيم الادخار والتوفير لدى النشء، إلى جانب فرصة التعرف على الخدمات المصرفية المميزة التي يوفرها البنك لعملاء حساب neo من الأطفال.

وسلط فريق بنك الخليج خلال الفعالية الضوء على أهمية الادخار والتخطيط المالي والإدارة المسؤولة للأموال. كما تم تعريف الأطفال بأساسيات التعامل مع المال بطريقة مبسطة ومناسبة لأعمارهم، بما يساعدهم على بناء علاقة صحية مع مفهوم الادخار والإنفاق. وذلك إلى جانب التوعية بأهداف حملة “لنكن على دراية”، وأهمية الحفاظ على البيانات المصرفية وحمايتها من محاولات الاحتيال.

ويمثل حساب neo للأطفال من بنك الخليج إحدى أبرز الخدمات المصرفية المخصصة للأطفال، حيث يوفر للآباء وسيلة آمنة وسهلة لبناء المستقبل المالي لأطفالهم. كما أن الحساب مصمم ليناسب جميع الأطفال حتى بلوغهم سن الرابعة عشرة، ويمكن فتحه بسهولة عبر جميع أفرع البنك دون الحاجة إلى حد أدنى للرصيد أو رسوم إضافية. ومن خلال هذا الحساب، يتعلم الأطفال قيمة الادخار والمسؤولية المالية منذ الصغر، لتبدأ رحلتهم مع التوفير وبناء المستقبل.

ويعتبر بنك الخليج الاستثمار في الأجيال القادمة وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تساعدهم على مواجهة تحديات المستقبل بثقة جزءاً أساسياً من مسؤولياته المجتمعية، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على إدارة الموارد المالية بشكل مسؤول ومستدام.