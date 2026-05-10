التجارة: 9161 معاملة للتموين الإنشائي في 2025

وزارة التجارة والصناعة الكويتية

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد إن تقرير الإنجاز الخاص بالتموين الإنشائي لعام 2025 يعكس تحولات ملحوظة في حجم المعاملات مقارنة بعام 2024 إذ بلغ إجمالي المعاملات 9161 معاملة مقابل 10841 معاملة في العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 15 في المئة.

وأوضحت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن طلبات صرف مواد إنشائية مدعومة (إصدار أول مرة) سجلت 6930 معاملة في عام 2025 مقارنة بـ8507 معاملات في عام 2024 بانخفاض نسبته 19 في المئة ما يعكس تراجعا نسبيا في الطلبات الجديدة مقابل استقرار أو تحول في قنوات أخرى للحصول على المواد.

وأضافت أن طلبات تجديد كتب صرف المواد الإنشائية المدعومة بلغت 474 معاملة في عام 2025 مقارنة بـ499 معاملة في عام 2024 بنسبة انخفاض بلغت 5 في المئة ما يدل على استقرار نسبي في شريحة المستفيدين القائمين من الدعم.

وبينت أن طلبات تبادل مواد الدعم سجلت 94 معاملة مقابل 103 معاملات في العام السابق بانخفاض نسبته 9 في المئة في حين ارتفعت طلبات شهادة (لمن يهمه الأمر) لاستلام المواد إلى 411 معاملة مقارنة بـ252 معاملة في عام 2024 بنسبة نمو بلغت 63 في المئة وهو ما يعكس زيادة الحاجة إلى الإثباتات الرسمية المرتبطة بإجراءات الاستلام.

وذكرت أن طلبات شهادة (لمن يهمه الأمر) بعدم استلام المواد انخفضت إلى 1247 معاملة مقارنة بـ1476 معاملة في عام 2024 بنسبة تراجع بلغت 16 في المئة كما سجلت معاملات تبادل القسائم دون مواد الدعم معاملة واحدة فقط مقارنة بمعاملتين في العام السابق بانخفاض نسبته 50 في المئة فيما استقرت معاملات تبادل كتب الدعم عند معاملتين دون تغيير.

وأشارت وزارة التجارة إلى ظهور نشاط محدود في طلبات صرف مواد إنشائية مدعومة لفئة الشقق (إصدار أول مرة) إذ سجلت معاملتين في عام 2025 مقابل عدم تسجيل أي معاملات في عام 2024 وهو ما يعكس بداية توجه جديد ضمن هذا المسار.

ولفتت إلى أن هذه المؤشرات تأتي في سياق سياسات تنظيمية تهدف إلى تعزيز كفاءة الدعم وترشيد استخدام المواد الإنشائية بما يتماشى مع التوجهات الحكومية نحو الاستدامة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي.