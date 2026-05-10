سمو رئيس مجلس الوزراء يحضر توقيع 3 جهات حكومية عقودا مع “ليماك” التركية لاستكمال مشروع مبنى الركاب الجديد “T2”

سمو رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح يحضر توقيع 3 جهات حكومية عقودا مع "ليماك" التركية لاستكمال مشروع مبنى الركاب الجديد "T2"

بحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وقعت ثلاث جهات حكومية عقودا مع شركة ليماك التركية العالمية لاستكمال المراحل الأخيرة من مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (T2) في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وتسريع وتيرة الإنجاز في أحد أهم المشاريع الاستراتيجية والحيوية في البلاد والذي يعد ركيزة أساسية ضمن خطط تطوير البنية التحتية وتعزيز منظومة النقل الجوي وفق أحدث المعايير العالمية.

حضر مراسم التوقيع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز المشعل الصباح إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقيادات الحكومية والجهات المعنية بالمشروع.

ويأتي استكمال مشروع مبنى المطار الجديد في إطار توجه الدولة نحو تطوير المرافق الحيوية ورفع كفاءة البنية التحتية بما يتماشى مع رؤية الكويت التنموية المستقبلية حيث يتوقع أن يسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي بشكل كبير وتحسين تجربة السفر والخدمات المقدمة للمسافرين إلى جانب تعزيز قدرات الشحن والخدمات اللوجستية بما يدعم حركة التجارة والسياحة والاستثمار.

كما يمثل المشروع نقلة نوعية في قطاع الطيران المدني الكويتي ويعزز مكانة الكويت كمركز إقليمي للنقل الجوي والربط اللوجستي في المنطقة فضلا عن مساهمته في خلق فرص اقتصادية وتنموية متعددة ودعم خطط التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص عمل بما يرسخ مكانة الكويت على خارطة المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة ويواكب تطلعات الدولة نحو مستقبل أكثر تطورا واستدامة.