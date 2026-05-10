الموازي كابيتال” و”الكويتية للوساطة المالية” يقودان كوسطاء صفقة استحواذ “أعيان” على “دار الشفاء”

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الموازي كابيتال مهند الصانع والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للوساطة المالية محمد الغملاس

نفذت شركة الموازي كابيتال، المرخصة من قبل هيئة أسواق المال لتوفير حلول الوساطة على أسهم الشركات المساهمة غير المدرجة والمُلغى إدراجها، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي الشركة الكويتية للوساطة المالية، صفقة استحواذ شركة أعيان للإجارة والاستثمار على حصة 51% في شركة مستشفى دار الشفاء بقيمة 35.7 مليون دينار كويتي ، وذلك في واحدة من أبرز الصفقات التي شهدها القطاع الصحي في دولة الكويت خلال الفترة الأخيرة.

ولعبت شركة الموازي كابيتال دور الوسيط الاستراتيجي في الصفقة، مستندة إلى خبرتها المتخصصة في التداول على أسهم الشركات المساهمة غير المدرجة والمُلغى إدراجها، فيما أسهم التعاون مع الشركة الكويتية للوساطة المالية في استكمال إجراءات الصفقة وتحويل ملكية الأسهم بكفاءة عالية، ووفق أفضل الممارسات المهنية والتنظيمية.

وتبرز هذه الصفقة الدور المتميز الذي تلعبه الموازي كابيتال في إدارة وتنفيذ عمليات الاستحواذ، وترسيخ مكانتها كشريك أساسي للمستثمرين والشركات الساعية إلى إتمام صفقات الاستحواذ بمهنية عالية، وإعادة هيكلة الملكيات، وتوفير حلول استثمارية متقدمة تلبي متطلبات السوق المحلي.

كما تعكس الصفقة الزخم المتزايد الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في الكويت، واهتمام المستثمرين بالفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي، في ظل الطلب المتنامي على الخدمات الطبية والتوقعات الإيجابية لنمو هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا الإطار ، أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الموازي كابيتال مهند الصانع أن هذه الصفقة تمثل خطوة استراتيجية تعكس ثقة عملائنا بخبرة فريق الموازي كابيتال على مدى اكثر من ١٥ عاما في شركات الملكية الخاصة المساهمة غير المدرجة، وقدرتها وشركائها على تنفيذ صفقات استحواذ بكفاءة ، وتؤكد أيضا دورنا البارز في دعم عمليات الوساطة على تلك الشركات في السوق الكويتي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل القطاع الصحي الذي يشهد نمواً متسارعاً وفرصاً واعدة.”

كما أضاف الصانع قائلا ” يمثل اختيارنا لشريك يعد من أفضل شركات الوساطة المالية في الكويت ولديه مقومات تنافسية و ثقه عملاء عالية في السوق مثل الكويتية للوساطة المالية، عامل أساسي ساعد على إتمام مثل هذه الصفقة بدقة عالية”.

ومن ناحية أخرى ، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للوساطة المالية محمد الغملاس “ تعكس هذه الصفقة نجاح التعاون الاستراتيجي بين شركة الموازي كابيتال والشركة الكويتية للوساطة المالية في إنجاز عملية استحواذ بمهنية عالية والتوفيق بين أطراف عملية البيع، وتؤكد أيضا دورنا في دعم الصفقات الاستراتيجية والتداولات وتعزيز ثقة المستثمرين، الأمر الذي يعزز من توفير السيولة وخلق الفرص الاستثمارية في السوق الكويتي.”