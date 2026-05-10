الأشغال: أعمال الصيانة الجذرية للطرق تتواصل في محافظة مبارك الكبير ضمن خطة التطوير

من أعمال الصيانة

تواصل وزارة الأشغال العامة أعمال تأهيل وصيانة الطرق في محافظة مبارك الكبير ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية في مختلف مناطق الكويت، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.

وأكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان أهمية إنجاز الأعمال وفق أعلى معايير الجودة وتسريع وتيرة التنفيذ، مشيرة إلى أن مشاريع الصيانة الحالية تشمل الطرق الرئيسية والداخلية ضمن العقود الجديدة المخصصة لتطوير الطرق في مختلف المحافظات.

وأوضحت أن فرق العمل الميدانية تواصل تنفيذ أعمال القشط وإعادة الرصف والمعالجات الفنية، إلى جانب أعمال فرش الأسفلت بالطرق الرئيسية في عدد من مناطق المحافظة، وفق جدول زمني محدد وخطة متابعة مستمرة، بهدف معالجة التآكل ورفع كفاءة الطرق بما يحقق السلامة لمستخدميها ويحد من الأعطال والمشكلات المرورية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تكثيف الجهود الميدانية خلال المرحلة الحالية لضمان سرعة الإنجاز وتقليل التأثير على الحركة المرورية، مؤكدة أن مشاريع الصيانة الجذرية تأتي ضمن رؤية تطويرية شاملة لتحسين البنية التحتية ودعم خطط التنمية في البلاد.