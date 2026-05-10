“الشؤون الإسلامية”: استعداداتنا لموسم الحج شارفت على نهايتها وحريصون على تقديم خدمات تليق بحجاج الكويت

وكيل وزارة الشؤون الاسلامية بالتكليف الدكتور سليمان السويلم

قال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية الدكتور المهندس سليمان السويلم إن استعدادات الوزارة لموسم الحج 1447 هـ شارفت على نهايتها مع استكمال الخطط التنظيمية والإدارية والصحية والإرشادية مؤكدا الحرص على تقديم خدمات تليق بحجاج دولة الكويت.

وأضاف السويلم في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أنه تم الانتهاء من ترتيبات السكن في المشاعر المقدسة ووسائل النقل والخدمات الطبية وتجهيز الفرق الإرشادية والدعوية المرافقة للحجاج الكويتيين.

وأوضح أن وزارة الشؤون الإسلامية بدأت استعداداتها لموسم الحج مبكرا منذ نهاية الموسم الماضي عبر تسلم وثيقة ترتيبات الحج من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية وعقدت سلسلة لقاءات تشاورية فيما شاركت دولة الكويت في مؤتمر ومعرض الحج الخامس كما تم توقيع اتفاقية ترتيبات موسم الحج المقبل مع الجانب السعودي.

وأفاد بأن (الشؤون الإسلامية) حريصة على متابعة جودة الخدمات المقدمة عبر فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة للإشراف على حملات الحج الكويتية وتذليل كل الصعوبات في المشاعر المقدسة إلى جانب توفير عيادات طبية لمتابعة الحالة الصحية للحجاج وتفعيل لجنة طوارئ مركزية ضمن بعثة الحج الكويتية.

وذكر أن الوزارة دشنت منصة تسجيل الحج عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) فيما تمت مباشرة إجراءات القرعة وفرز الحجاج وترشيحهم على الحملات ثم استكمال الإجراءات عبر منصة (نسك مسار) بما يعكس تكاملا تقنيا في إدارة موسم الحج.

وبين أن تطبيق (الحاج الكويتي) الذي دشنه أخيرا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي يعتبر منصة متكاملة تتيح متابعة الحاج والتواصل معه منذ مغادرته دولة الكويت حتى عودته إلى جانب توفير بيانات الحملات وأرقام التواصل والمواقع والتنبيهات والإرشادات التوعوية الخاصة بموسم الحج.

ولفت السويلم إلى أن التطبيق المشار إليه يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين الحملات والحجاج والجهات المعنية بما يتيح سرعة تبادل المعلومات والإشعارات والتنبيهات المرتبطة بمناسك الحج وخطط التفويج والتنقل ومن ثم تعزيز مستوى التنظيم والمتابعة الميدانية.

وأكد أن مشروع البنية التحتية الذي تنفذه (الشؤون الإسلامية) سيظهر أثره خلال الموسم المقبل لافتا إلى التوسع في عدد شركات تقديم الخدمة من 6 شركات إلى 25 شركة بما يعزز التنافس ويرفع مستوى الخدمات من حيث الجودة والتكلفة.

وأشار إلى التطور النوعي في مستوى السكن والنقل والإعاشة مقارنة بالأعوام الماضية إذ اتخذت السلطات السعودية خطوات كبيرة لتطوير البنية التحتية في مشعر عرفات ما جعل شركات تقديم الخدمة تتنافس لتقديم خدماتها بشكل أفضل لافتا في الوقت نفسه إلى السماح لمكاتب شؤون الحج بالتعاقد مع شركات تقديم الخدمة وفقا لأفضل سعر وخدمة.

وأفاد السويلم بأن التطوير في مشعر عرفات شمل زيادة الطاقة الاستيعابية وإعادة تأهيل الموقع بالكامل من حيث تسوية الأرض وصب الخرسانة للخيام وتطوير أنظمة التكييف وتظليل الممرات وإنشاء استراحات عامة للتخفيف من حرارة الطقس.

وأشار إلى أن مشعر منى شهد تطويرات نوعية تمثلت في تشييد المخيمات باستخدام أنظمة حديثة (الأسمنت بورد) مع تحسين البنية الخدمية وزيادة الطاقة الاستيعابية بما يخدم راحة الحجاج.