الدوري الإنكليزي: سيتي يحافظ على آماله في اللقب وتشيلسي ينهي سلسلة هزائمه بالتعادل مع ليفربول وبورنموث يعزز أحلامه القارية

جيريمي دوكو مهاجم مانشستر سيتي يحتفل مع زميله عمر مرموش بهدفه في مرمى برينتفورد

بعث مانشستر سيتي برسالة شديدة اللهجة إلى أرسنال، المرشح الأوفر حظا للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، إذ سجل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليهزم ضيفه برنتفورد 3-صفر اليوم السبت.

وكان سيتي في حاجة للفوز ليبقي على آماله في الفوز باللقب، وبدا ذلك مستبعدا في الشوط الأول الذي اتسم بالهدوء.

لكنه تمكن من تقليص الفارق خلف أرسنال إلى نقطتين فقط بفضل هدف رائع سجله جيريمي دوكو في الزاوية العليا، وهدفين آخرين سجلهما إرلينج هالاند وعمر مرموش.

وأخفق ليفربول في حسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا بعد تعادله 1-1 مع ضيفه تشيلسي، في حين صعد بورنموث إلى المركز السادس بفوزه 1-صفر على فولهام في مباراة شهدت طرد لاعب واحد من كل فريق قبل الاستراحة.

كما عزز برايتون آند هوف ألبيون آماله في التأهل إلى المسابقات القارية بفوزه 3-صفر على ولفرهامبتون واندررز متذيل الترتيب. وتعادل مانشستر يونايتد، الذي ضمن بالفعل إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى، سلبيا مع مضيفه سندرلاند.

ضربة قوية

كان التعادل الفوضوي 3-3 لمانشستر سيتي أمام إيفرتون يوم الاثنين ضربة قوية لفريق بيب جوارديولا، ومنح أرسنال أفضلية في سعيه للفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2004.

وبعد ذلك التعادل، تراجع مانشستر سيتي بفارق خمس نقاط مع مباراة مؤجلة، لكنه أظهر يوم السبت أنه ليس مستعدا للاستسلام.

وبات لديه الآن 74 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن أرسنال بعد 35 مباراة، لكن أرسنال يتمتع بأفضلية فارق أهداف يبلغ هدفا واحدا. ويخوض أرسنال قمة لندنية صعبة أمام وست هام يونايتد المهدد بالهبوط يوم الأحد.

وإذا فاز في تلك المباراة، وعلى أرضه ضد بيرنلي الذي تأكد هبوطه، فسيتنفس أرسنال الصعداء، لكن أي تعثر في ملعب لندن سيترك الباب مفتوحا أمام مانشستر سيتي.

وفي المباراة المقبلة يستضيف مانشستر سيتي منافسه كريستال بالاس يوم الأربعاء.

وقال دوكو الذي سجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة أمام إيفرتون “كنا نعلم أن علينا الفوز بعد التعادل (مع إيفرتون). عندما تصل إلى هذه المرحلة، تجد دائما بعض الطاقة للمضي قدما وسنستمر على نفس المنوال في المباريات القادمة”.

وكان برنتفورد منافسا عنيدا حتى انطلق دوكو من الجهة اليمنى في الدقيقة 60 وسدد كرة قوية بقدمه اليمنى في الزاوية البعيدة.

ثم سجل هالاند هدفه 26 في الدوري هذا الموسم، قبل أن يضيف مرموش الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة.

تشيلسي ينهي سلسلة خسائره

سجل إنزو فرنانديز لاعب تشيلسي هدف التعادل 1-1 مع مضيفه ليفربول، لينهي بذلك ست هزائم متتالية للفريق الزائر في الدوري، ويحقق المدرب المؤقت كالوم مكفارلين نقطته الأولى مع الفريق اللندني.

وتقدم ليفربول بهدف من تسديدة رائعة من عند حافة منطقة الجزاء عبر ريان خرافنبرخ.

وظل ليفربول بقيادة أرنه سلوت في المركز الرابع في الترتيب برصيد 59 نقطة من 36 مباراة، لكنه قد يتراجع إلى المركز الخامس إذا فاز أستون فيلا، الذي يمتلك 58 نقطة، على بيرنلي الذي هبط إلى الدرجة الثانية غدا الأحد.

وأعرب مشجعو ليفربول عن إحباطهم في أنفيلد بسخرية من قرار سلوت باستبدال الشاب ريو نجوموها، بينما انطلقت صيحات الاستهجان مع صفارة النهاية.

وقال سلوت لشبكة (تي.إن.تي سبورتس) “كان هناك عدد كبير من المشجعين غير الراضين عن التبديل، وهو أمر مفهوم تماما. ريو كان يعاني من مشاكل عضلية، وعندما سألته، قال إنه غير متأكد من قدرته على الاستمرار.

“كنت أعلم أن رد الفعل سيكون بهذه الطريقة، لأنه لاعب موهوب للغاية. في كثير من الأحيان، لا يكون الجميع على دراية بكل التفاصيل. أنا المدرب ومن واجبي اتخاذ القرارات، وعندما تُعرف الأسباب، تصبح الأمور أكثر منطقية”.

ومع احتمال حصول سادس الترتيب على مكان في دوري أبطال أوروبا، في حال فاز أستون فيلا بنهائي الدوري الأوروبي واحتل المركز الخامس في الترتيب، لا يزال بورنموث في السباق لتحقيق حلمه بالظهور لأول مرة في المسابقة القارية الأهم للأندية.

رايان يسجل لبورنموث

سجل البرازيلي الشاب رايان هدفا بتسديدة منخفضة في بداية الشوط الثاني لصالح بورنموث بعد تمريرة من آدم سميث.

وأنهى بورنموث الشوط بعشرة لاعبين بطرد رايان كريستي بسبب تدخله العنيف على تيموثي كاستاني في الدقيقة 39. واتخذ الحكم القرار بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وفي غضون دقائق، انخفض عدد لاعبي فولهام أيضا إلى 10 لاعبين بعد طرد يواكيم أندرسن في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول عقب تدخله على أدريان تروفير. واتخذ الحكم القرار أيضا بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد.

وظل فولهام في المركز 11، بفارق سبع نقاط عن بورنموث مع تبقي مباراتين على نهاية الموسم.

وسجل برايتون هدفين في الدقائق الخمس الأولى من مواجهة ولفرهامبتون، إذ أحرز جاك هينشيلوود أسرع هدف في تاريخ النادي في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد 35 ثانية.

وسجل القائد لويس دانك الهدف الثاني بضربة رأس أخرى. وتحسن أداء ولفرهامبتون، الذي هبط إلى الدرجة الثانية، بعد الاستراحة، لكن يانكوبا مينتيه سجل الهدف الثالث لبرايتون في الدقائق الأخيرة.

وكان مانشستر يونايتد محظوظا بحصوله على نقطة أمام مضيفه سندرلاند، حيث قام حارس المرمى سيني لامينس بعدة تصديات رائعة.

ولم يسدد يونايتد أي كرة على المرمى حتى تصدى روبن روفز لتسديدة ماتيوس كونيا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحصد مانشستر يونايتد 65 نقطة من 36 مباراة في المركز الثالث.