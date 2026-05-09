الدوري الإسباني: سلتا فيغو يفاجئ أتلتيكو ويُسقطه بهدف إيغليسياس

ألكسندر سورلوث متحسّراً بعد إهداره فرصة لأتلتيكو مدريد أمام سيلتا فيغو

فاجأ سلتا فيغو مضيفه أتلتيكو مدريد، وأسقطه بهدف نظيف حمل توقيع المهاجم بورخا إيغليسياس، السبت ضمن المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز إيغليسياس هدفه الرابع عشر في “لا ليغا” في 32 مباراة، في الدقيقة 62.

ورفع سلتا رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس، مواصلا مطاردة ريال بيتيس صاحب المركز الخامس المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا برصيد 54 نقطة.

أما أتلتيكو فتجمّد رصيده عند 63 نقطة في المركز الرابع، وواصل نهاية موسمه المخيّبة التي تخللها خسارة لقب الكأس أمام سوسييداد والإقصاء من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال الإنكليزي.

وعاد ريال سوسييداد بطل الكأس، من بعيد أمام ريال بيتيس 2-2، بعدما كان متأخرا 0-2 حتى الدقيقة 79.

وافتتح البرازيلي أنتوني التسجيل لبيتيس بتسديدة رائعة بيسراه من خارج منطقة الجزاء، استقرت أرضية في الزاوية اليسرى (39).

وأضاف الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي الثاني بعدما استلم كرة على الطرف الأيسر ورواغ المدافع جون مارتين، قبل اختراق منطقة الجزاء وتسديد كرة قوية رائعة بيمناه من مسافة قريبة، استقرت في الزاوية العليا اليمنى (47).

وقلّص الإيسلندي أوري أوسكارسون الفارق في الدقيقة 79، قبل معادلة ميكل أويارسابال النتيجة في الرمق الأخير (1+90 من ركلة جزاء).

وبقي بيتيس خامسا برصيد 54 نقطة، مقابل 44 نقطة لسوسييداد في المركز الثامن.

صراع مثير لتفادي الهبوط

وقلب إشبيلية الطاولة على ضيفه إسبانيول المأزوم وتغلب عليه 2-1.

وافتتح الإنكليزي تايريس دولان التسجيل لإسبانيول (56)، لكن إشبيلية قلب الأمور بهدفيّ أندريس كاسترين (82) والبديل النيجيري أكور أدامس بعد 16 دقيقة من دخوله بديلا للسويسري روبن فارغاس (90+1).

وألغى الحكم خافيير أربيلوا روخاس بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد “في أيه آر”، هدفا حمل توقيع البديل التشيلي المخضرم لإشبيلية ألكسيس سانشيس (37 عاما) في الدقيقة 46 بداعي التسلل.

ويحتدم صراع الهروب من الهبوط إلى الدرجة الثانية في “لا ليغا” هذا الموسم، فالفارق لا يتعدّى أربع نقاط بين ليفانتي صاحب المركز التاسع عشر ما قبل الأخير برصيد 36 نقطة، وإشبيلية الذي رفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني عشر، قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم.

بدوره، تابع إسبانيول نتائجه السلبية في 2026 إذ لم يذق طعم الانتصار خلاله حتى الآن، إذ، ومنذ سقوطه في الديربي أمام برشلونة 0-2 في الثالث من كانون الثاني/يناير، خسر ما مجموعه 12 مباراة وتعادل في ست، ليتجمّد رصيده عند 39 نقطة في المركز الخامس عشر.

وواصل إلتشي حصد نقاط ثمينة في سعيه للهروب من منطقة الهبوط بتعادله مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1-1.

تقدّم الضيوف بهدف توني مارتينيس (51 من ركلة جزاء)، وردّ أصحاب الأرض بهدف الأوروغوياني ألفارو رودريغيس (72).

وتابع إلتشي بقيادة مدربه إيدر سارابيا نتائجه الإيجابية، إذ أنه جمع 10 نقاط من أصل 15 ممكنة في آخر خمس مراحل من “لا ليغا”، محققا ثلاثة انتصارات وتعادل وخسارة، فارتقى بذلك إلى المركز الـ13 موقتا برصيد 39 نقطة.

في المقابل، فشل ألافيس بقيادة مدربه كيكي سانشيس فلوريس، في الانتصار على أحد المنافسين المباشرين على الهبوط إلى الدرجة الثانية، فرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن عشر، مكتفيا بتحقيق انتصار واحد في آخر ست مراحل من الدوري مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمتين.