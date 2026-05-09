وزير الصحة يصدر قرارا وزاريا بالعمل باللائحة التنظيمية المحدثة لبرنامج “وافد”

وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم السبت قرارا وزاريا يقضي بالعمل باللائحة التنظيمية المحدثة لبرنامج (وافد) الصادرة عن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الفحص الطبي للوافدين ورفع كفاءة الإجراءات الصحية الوقائية بما يسهم في حماية الصحة العامة وتعزيز الأمن الصحي في البلاد.

وقالت (الصحة) في بيان إن اللائحة التي تضم (54) مادة تأتي تطويرا لاليات العمل والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بما يعزز سرعة ودقة إجراءات الفحص الطبي للوافدين ويرسخ الحوكمة والرقابة على مراكز الفحص المعتمدة في الخارج إلى جانب دعم اليات التحقق من اللياقة الصحية وعدم التعامل مع أي جهات خارجية غير معتمدة بما يرفع مستوى الشفافية وجودة الخدمات المقدمة.

وأوضحت أن اللائحة تشمل تحديثا مستمرا للفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية والتطعيمات الوقائية ووضع معايير دقيقة لاعتماد وتقييم مراكز الفحص الطبي في الخارج.

وذكرت أن اللائحة تشدد على أهمية التزام المنشات الصحية بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في جميع تعاملاتها إلى جانب تنظيم صلاحية الشهادات الطبية واليات اعتمادها بما يسهل الإجراءات المرتبطة بإصدار التأشيرات والإقامة.

وأكدت الوزارة أن برنامج (وافد) يعد خطوة وقائية تسبق القدوم إلى دولة الكويت بهدف التحقق من اللياقة الصحية للوافدين قبل السفر على أن يستكمل ذلك بإعادة الفحص الطبي بعد الوصول من خلال مراكز فحص العمالة المعتمدة داخل البلاد وفق الإجراءات والاشتراطات الصحية المعمول بها.