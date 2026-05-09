الداخلية: إحباط استغلال غير مشروع للموارد الطبيعية في بر السالمي

ضبط أشخاص تورطوا في استخدام آليات ثقيلة غير مرخصة لسرقة التراب من أملاك الدولة وبيعه بصورة مخالفة للقانون

أحبطت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة مباحث محافظة الجهراء، وبالتنسيق مع بلدية محافظة الجهراء، استغلالاً غير مشروع للموارد الطبيعية في منطقة بر السالمي، وأسفرت العملية عن ضبط (4) متهمين تورطوا في استخدام آليات ثقيلة غير مرخصة لسرقة التراب من أملاك الدولة وبيعه بصورة مخالفة للقانون.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات تفيد بوجود أعمال تجريف واستخراج للتراب تُمارس بشكل غير قانوني داخل المنطقة، وعلى الفور باشرت الفرق المختصة عمليات البحث والتحري، حيث تم التنسيق مع بلدية محافظة الجهراء لتنفيذ حملة ميدانية على الموقع.

وأسفرت الحملة عن ضبط آليتين ثقيلتين تُستخدمان في استخراج ونقل الرمال، كما ألقي القبض على أربعة متهمين أثناء إدارتهم للموقع وممارستهم أعمال البيع بصورة غير مشروعة، وتبين أن أحدهم سوري الجنسية، واثنان من الجنسية المصرية، بالإضافة إلى متهم بنغلاديشي تبين أنه مطلوب وصادر بحقه أوامر ضبط وإحضار وبلاغ تغيب.

وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتهاون مع كل من يعبث بمقدرات الدولة أو يتعدى على مواردها الطبيعية، وستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.