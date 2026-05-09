وزير الداخلية يؤكد وقوف دولة الكويت مع البحرين في ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم السبت وقوف دولة الكويت إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة ودعمها الكامل لكافة الإجراءات الأمنية التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة أشاد خلاله بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية في التعامل مع مختلف التحديات الأمنية.

وبحسب البيان فقد أكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت ومملكة البحرين وما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر المحبة والتعاون والتنسيق المشترك مشددين على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين الشقيقين بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.