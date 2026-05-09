هيئة البيئة: السماح لقوارب صيد النزهة بالإبحار داخل “الجون” بدءا من يوم غد

أعلنت الهيئة العامة للبيئة اليوم السبت عن السماح لقوارب صيد النزهة بالإبحار داخل منطقة الجون اعتبارا من يوم غد الأحد من الساعة 5 صباحا وحتى 7 مساء.

وقالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة شيخة الإبراهيم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اعلان الهيئة جاء بالتوافق مع اعلان وزارة الداخلية بشأن السماح لقوارب صيد النزهة بالابحار داخل منطقة الجون.

وأضافت الابراهيم أن حجز تصاريح صيد النزهة يتم إلكترونيا عبر منصة صيد النزهة المتاحة من خلال الموقع الرسمي للهيئة أو عبر التطبيق الحكومي الموجد للخدمات الإلكترونية (سهل).

وحول (جون الكويت) اضافت ان له أهمية خاصة في الدولة ويعد حاضنة رئيسية لتكاثر العديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية والنباتات الساحلية داعية الرواد إلى ضرورة المحافظة عليه من الملوثات التي تهدد التوازن البيئي كونه موئلا طبيعيا وأحد روافد مياه الشرب في البلاد.

وأهابت برواد البحر ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة والتقيد بالأوقات والمناطق المصرح بها حفاظا على السلامة العامة وضمان حماية البيئة البحرية والموارد الطبيعية مبينة ان عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة صريحة للتعليمات ولقانون حماية البيئة.

وأكدت الابراهيم حرص الهيئة على متابعة سواحل البلاد بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية والقيام بدورها الرقابي وفق ما نص عليه القانون مؤكدة أن سلامة البيئة الكويتية والمجتمع تأتي في مقدمة أولوياتها.