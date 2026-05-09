“ألكسو” تمنح سلطان عمان وسام التميز الثقافي العربي تقديرا لإسهاماته في دعم الثقافة والمعرفة

سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق

أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والشباب العمانية اليوم السبت عن منح المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية تقديرا لإسهاماته في دعم الثقافة العربية وتعزيز حضورها وصون الهوية ودعم مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي.

وفي هذه المناسبة نقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزير الثقافة العماني السيد سعود البوسعيدي قوله “إن منح (ألكسو) السلطان هيثم هذا الوسام “يؤكد النهج السامي في ترسيخ مكانة المعرفة والثقافة لدورهما الحضاري في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتقارب بين الشعوب”.

ومن المقرر أن تنظم (ألكسو) في مقرها بتونس يوم الثلاثاء المقبل فعالية رسمية لتكريم السلطان هيثم بن طارق بحضور كبار المسؤولين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي العربي.

وتعد (ألكسو) إحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية وقد أنشئت عام 1970 وتتخذ من تونس مقرا لها وتهتم بتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم في الدول العربية وتعزيز التكامل الثقافي والمعرفي العربي وصون التراث الثقافي وبناء الشراكات الفكرية والثقافية بين الدول العربية.