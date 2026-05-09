الاتحاد الدولي للبادل: ترقية بطولة الكويت إلى “ميجر” وتنظيم بطولة عالمية في أكتوبر

تتويج أبطال كأس العالم للبادل في الكويت 2025

أعلن الاتحاد الدولي للبادل اليوم السبت عن ترقية بطولة الكويت من فئة (بي 1) إلى فئة (ميجر) ضمن رزنامة موسم 2026 وحصول الكويت على امتياز تنظيم واستضافة إحدى بطولات (الميجر) العالمية ضمن جولة (بريميير بادل) الاحترافية في شهر أكتوبر المقبل.

وقال الاتحاد الدولي للبادل في بيان إن بطولة (الميجر) ستقام في دولة الكويت خلال الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر 2026 بمشاركة أفضل اللاعبين في العالم مشيرا في الوقت نفسه إلى انه تم أيضا ترقية بطولة (بريتوريا) بجنوب افريقيا من (بي 2) إلى (بي 1).

ونقل البيان عن رئيس الاتحاد الدولي للبادل لويجي كارارو قوله ان ترقية البطولتين تعكس “نهجا متوازنا ومسؤولا يحافظ على استقرار التصنيف وقوة الرزنامة على المدى الطويل ويضمن استمرار التطور العالمي لرياضة البادل الاحترافية”.

وتعقيبا على ذلك الإعلان قالت اللجنة المنظمة بدولة الكويت في بيان اليوم إن ترقية بطولة الكويت إلى فئة (الميجر) إنجاز رياضي جديد يضاف إلى سجل النجاحات الكويتية على الساحة الدولية وخطوة تعكس الثقة الدولية المتنامية بقدرات الكويت التنظيمية ومكانتها المتقدمة في استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية.

بدر الخرافي

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة مجموعة (بي أن كي) القابضة بدر الخرافي تثمينه الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة الكويتية من القيادة السياسية وفي مقدمة ذلك الدعم السامي من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله لما يوليانه من اهتمام متواصل بالشباب والرياضة ودعم مسيرة الإنجازات الكويتية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

كما ثمن الخرافي الدعم والمتابعة المستمرة من الحكومة والجهات الرسمية مشيدا بالجهود المتكاملة التي تبذلها الجهات المعنية في دعم استضافة البطولات الكبرى وتذليل العقبات وتطوير البنية الرياضية بما يعكس تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ويسهم في ترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز رياضي إقليمي ودولي متقدم.

وأكد الخرافي ان ترقية بطولة الكويت إلى فئة (الميجر) تمثل تتويجا لمسيرة عمل وجهود متواصلة هدفت إلى ترسيخ حضور الكويت على خريطة الرياضة العالمية وتعزيز مكانتها كعاصمة رياضية جاذبة للبطولات الدولية مشيرا إلى ان البطولة ستسهم في استقطاب نخبة لاعبي العالم والجماهير الرياضية ووسائل الإعلام الدولية بما ينعكس إيجابا على الحركة الرياضية والسياحية والاقتصادية في البلاد.

كما نقل البيان عن مدير بطولة (الكويت بريميير بادل) مشعل الأنصاري قوله إن هذا الإنجاز يمثل محطة تاريخية لرياضة البادل في الكويت والمنطقة إذ تمثل بطولات (الميجر) أعلى وأهم الفئات المعتمدة في رزنامة البادل العالمية من حيث القيمة الفنية وقوة المنافسات والجوائز المالية ونقاط التصنيف الدولي “ما يضع الكويت رسميا ضمن نخبة الدول المستضيفة لأكبر البطولات العالمية” في هذه الرياضة الأسرع نموا وانتشارا على مستوى العالم.

وأضاف الأنصاري ان هذا الإنجاز يأتي امتدادا للنجاح الكبير الذي حققته الكويت في استضافة بطولة العالم للبادل خلال الفترة الماضية التي حظيت بإشادة واسعة من الاتحاد الدولي للبادل واللاعبين والجماهير بعد أن قدمت الكويت نموذجا احترافيا متكاملا في التنظيم والإدارة والحضور الجماهيري بما رسخ مكانتها كوجهة رياضية عالمية قادرة على تنظيم أضخم الفعاليات وفق أعلى المعايير الدولية.

ورجح ان تشهد بطولة الكويت (الميجر) في أكتوبر المقبل حضورا عالميا واسعا ومشاركة نخبة من أبرز نجوم البادل المحترفين من مختلف دول العالم في حدث استثنائي يتوقع أن يكون من أكبر وأهم الفعاليات الرياضية التي تستضيفها الكويت وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير يؤكد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الكويت في عالم الرياضة.

والاتحاد الدولي للبادل هو الهيئة العالمية الحاكمة لرياضة البادل ويتخذ من مدينة (لوزان) السويسرية مقرا له وتتمثل مهمته في تعزيز نمو وتطوير الرياضة على جميع المستويات والفئات العمرية من القاعدة الشعبية حتى الاحتراف وإدارة اللعبة من خلال الاتحادات الوطنية الأعضاء والروابط الإقليمية والعمل على إدراج البادل ضمن الألعاب الأولمبية.

ويضم الاتحاد الذي تأسس عام 1991 في العاصمة الاسبانية مدريد التي كانت مقره لسنوات طويلة 100 اتحاد وطني منتسب عبر القارات الخمس ويضع القواعد الرسمية للعبة ويدير التصنيفات الدولية الرسمية كما يشرف على تنسيق وإدارة الرزنامة الدولية للمنافسات وهو أيضا الجهة الرسمية لتأهيل المدربين والحكام.