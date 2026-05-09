KIB يطلق برنامجه المطوّر للمكافآت بحلّة جديدة كلياً

مدير أول تطوير المنتجات في KIB ليلى نصر الله

في خطوة تهدف إلى الارتقاء بتجربة عملائه المصرفية، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إطلاق النسخة المحدّثة والشاملة من برنامج المكافآت (Rewards)، والتي دمجت برنامجي الاسترداد النقدي (Cashback) والمكافآت (Rewards) الحالية في منصة رقمية موحدة. وتعتبر هذه النقلة النوعية، المقرّر انطلاقها رسمياً في 1 مايو 2026، ركيزة أساسية في استراتيجية البنك لتعزيز الولاء، حيث تتيح للعملاء تجميع النقاط من كافة المعاملات اليومية والفعاليات واستخدامات البطاقات ضمن رصيد مشترك واحد يسهل إدارته عبر تطبيق KIB.

فبعد أن كانت مكافآت البطاقات تندرج ضمن نظام الاسترداد النقدي، بينما تُكافأ الأنشطة المصرفية ضمن برنامج المكافآت، تأتي النسخة المحدّثة لدمج الاثنين ضمن آلية اكتساب واحدة ومتكاملة. حيث أصبح بإمكان العملاء الآن كسب النقاط على استخدامات البطاقات إلى جانب مختلف تعاملاتهم وأنشطتهم المصرفية، بما في ذلك المعاملات، واستخدام المنتجات، والمناسبات المرتبطة بالعميل، بموجب البرنامج المحدث. كما يعتمد البرنامج نهجاً مطوراً يرتكز على شرائح العملاء بدلاً من نوع البطاقة، بما يتيح تجربة أكثر تخصيصاً تعكس علاقة العميل مع البنك.

كما يقدّم البرنامج مجموعة واسعة ومرنة من خيارات الاستبدال، تشمل الاسترجاع النقدي إلى البطاقة أو الحساب، والقسائم الإلكترونية، والشراء عبر السوق الرقمي، بالإضافة إلى إمكانية تحويل أو إهداء النقاط إلى عملاء آخرين ضمن البرنامج، مع قيمة عالية تعادل كل 100 نقطة ديناراً كويتياً واحداً، وصلاحية للنقاط لمدة 6 أشهر من تاريخ اكتسابها.

وتتوفر عملية التسجيل بالبرنامج بمنتهى السهولة لجميع العملاء عبر تطبيق KIB، حيث يتم إيداع النقاط المكتسبة في حساب العميل بداية كل شهر، مع إمكانية متابعة الرصيد وإدارته بكل شفافية وسلاسة.

وقالت مدير أول تطوير المنتجات في KIB ليلى نصر الله :”يعكس هذا التحديث التزامنا بتقديم تجربة مصرفية أكثر سلاسة وقيمة لعملائنا. ومن خلال توحيد برامج الكاش باك وبرنامج المكافآت، نوفر لعملائنا مرونة أكبر وقيمة أعلى وطريقة أبسط لاكتساب واستبدال مكافآتهم بما يدعم احتياجاتهم اليومية.”

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لاستراتيجية KIB الرامية إلى الجمع بين الحلول المالية الرقمية والمكافآت، وتأكيداً على التزامه بتوفير سبل الراحة للعملاء ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم المالية تحت شعار “بنك للحياة”. كما يؤكد هذا التحديث تميّز البنك في تقديم أدوات تواكب تطلعات العملاء بكل مرونة، من خلال ابتكار مزايا متجددة تدعم البنية التحتية الرقمية للبنك، مما يعزز موقعه الريادي بين المؤسسات المصرفية التي تسعى دائماً لضمان رضا العملاء والارتقاء بتجربتهم.