الدوري الفرنسي: لنس يحجز مقعده في دوري الأبطال ويُسقط نانت إلى الدرجة الثانية

لاعبو فريق لنس يحتفلون بتسجيل هدف

قاد البديل ميزيان سواريس البالغ 16 عاما لنس إلى فوز ثمين على نانت 1-0، الجمعة، ضمن المرحلة الـ 33 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ضامنا من خلاله تأهله المباشر إلى دوري أبطال أوروبا، فيما تأكد هبوط نانت إلى الدرجة الثانية.

كما أبقى الانتصار على آمال لنس قائمة في سباق التتويج بلقب الدوري، كونه الفريق الوحيد الذي لا يزال حسابيا قادرا على حرمان باريس سان جرمان من اللقب.

وبعد 79 دقيقة خيّم عليها التعادل السلبي لكنها كانت حافلة بالإثارة، استغل سواريس، ابن الـ 16 ربيعا، كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء وسددها بطريقة رائعة إلى الشباك، مانحا فريقه هدف الفوز.

ورفع لنس، صاحب المركز الثاني، الفارق إلى سبع نقاط أمام ليون الثالث، مع تبقي مباراتين لكل فريق (67 مقابل 60). ويمنح المركز الثالث أيضا بطاقة إلى دوري الأبطال، لكن عبر الدور التمهيدي الثالث.

ورغم أن ميزانية لنس لا تتجاوز عُشر ميزانية سان جرمان، فإنه لا يزال يملك فرصة المنافسة على اللقب، إذ يتأخر بفارق ثلاث نقاط فقط عن فريق العاصمة الفرنسية إلا أن الاخير يملك مباراة مؤجلة، على أن يلتقي الفريقان أيضا في 13 الجاري.

وصمد نانت لفترات طويلة أمام ضغط لنس بفضل تألق حارسه البرتغالي أنتوني لوبيش الذي تصدى لسلسلة من الفرص، فيما أُلغي ثلاثة أهداف للفريق المضيف بداعي التسلل أو لمس الكرة باليد.

وبات نانت، بطل فرنسا عام 2001، متأكدا من إنهاء الموسم ضمن المركزين الأخيرين، ليهبط من دوري الأضواء للمرة الثالثة منذ تتويجه باللقب.

ويلعب سان جرمان أمام بريست على أرضه الأحد.