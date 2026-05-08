الداخلية: ضبط بسطات عشوائية و10 أشخاص مخالفين في منطقة المهبولة

الموقوفين

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي يبذلها قطاع الأمن الجنائي لمكافحة الجريمة وتعزيز السيطرة الأمنية، نفذت إدارة مباحث محافظة الأحمدي – مكتب مباحث الفنطاس، حملة أمنية ميدانية في منطقة المهبولة يوم الجمعة الموافق .2026/5/8

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد (3) بسطات عشوائية تستخدم في بيع المواد الغذائية والاستهلاكية بالمخالفة للأنظمة المعمول بها، وذلك في ثلاثة مواقع متفرقة، كما تم ضبط عدد (10) أشخاص قائمين عليها، حيث تبيّن بعد الاستعلام أن من بينهم شخصين صادر بحقهما أوامر إلقاء قبض.

وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية والرقابية في مختلف مناطق البلاد، لضبط المخالفين والخارجين على القانون، والتصدي لكافة المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها.