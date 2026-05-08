"الداخلية" تسمح لقوارب النزهة وصيد الهواة بالإبحار خلال النهار اعتبارا من بعد غد الأحد

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل السماح لقوارب صيد الهواة وقوارب النزهة بالإبحار خلال النهار اعتبارا من يوم الأحد 10 مايو الجاري من 5 صباحا وحتى 7 مساء.

وأوضح مدير عام الإدارة العميد ركن بحري الشيخ مبارك علي يوسف الصباح في بيان للوزارة اليوم الجمعة أن القرار جاء بعد تقييم “الأوضاع الراهنة” وبما يحقق التوازن بين إتاحة المجال أمام هواة البحر لممارسة أنشطتهم والمحافظة على أمن وسلامة الملاحة البحرية.

وأكد الشيخ مبارك الصباح وفق البيان ضرورة التزام رواد البحر بالمناطق المسموح بها وفقا للخريطة المعتمدة وعدم الاقتراب أو الإبحار بالقرب من المنشآت النفطية والمواقع الحيوية حفاظا على الأمن العام وسلامة الجميع.

وأشار الى أهمية تشغيل جهاز التعريف الآلي (AIS) طوال فترة الإبحار لما له من دور مهم في تعزيز الرقابة البحرية وتسهيل عمليات المتابعة والتدخل السريع عند الحاجة مبينا أنه يتوجب على الراغبين بالإبحار في منطقة جون الكويت استخراج رمز (QR) من الهيئة العامة للبيئة عبر تطبيق (سهل).