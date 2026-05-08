دولة الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

وأكدت (الخارجية) في بيان اليوم الجمعة أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يشكلان انتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وتصعيدا مرفوضا يقوض جهود خفض التوتر وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

