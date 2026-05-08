وكيل الحرس الوطني يتفقد عددا من المواقع التي تتولى قوة الواجب تأمينها

قام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس بجولة ميدانية تفقدية لعدد من مواقع المسؤولية التي تتولى قوة الواجب تأمينها وذلك للاطلاع على مستوى الجاهزية والوقوف على سير المهام الموكلة إليها.

وقالت مديرية التوجيه بالحرس الوطني في بيان صحفي اليوم الجمعة إن الفريق البرجس أكد خلال الجولة أهمية الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد وتعزيز التنسيق الميداني بما يسهم في تنفيذ الواجبات الأمنية بكفاءة واقتدار.

وأعرب عن شكره وتقديره لمنتسبي الحرس الوطني الذين يواصلون أداء واجباتهم بكل كفاءة واقتدار ضمن منظومة عمل متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والحفاظ على سلامة المواقع الحيوية.

ودعا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل القيادة الحكيمة.