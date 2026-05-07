وزارة الدفاع الكويتية وهيئة الصناعات الدفاعية التركية توقعان خطاب نوايا لتعزيز التعاون

جانب من مراسم توقيع خطاب نوايا

وقعت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الخميس خطاب نوايا مع هيئة الصناعات الدفاعية التركية يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الصناعات والمنظومات الدفاعية واللوجستية ودعم التنسيق الفني والتقني المشترك وتبادل الخبرات.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن خطاب النوايا وقعه من الجانب الكويتي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح فيما وقعه عن الجانب التركي رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية الدكتور هالوك جورجون.

وأوضح البيان أن خطاب النوايا يهدف أيضا إلى بحث فرص تطوير القدرات والإمكانات الدفاعية بما يسهم في توسيع مجالات التعاون العسكري والدفاعي بين الجانبين.

وأفاد بأن توقيع خطاب النوايا يأتي كذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ عبدالله الصباح إلى الجمهورية التركية.

وحضر مراسم التوقيع سفير دولة الكويت لدى الجمهورية التركية الصديقة عبدالعزيز العدواني ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح.