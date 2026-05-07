الداخلية: ضبط 10 متهمين في قضايا مختلفة بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة والمشروبات الكحولية وأسلحة نارية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 10 متهمين في قضايا مختلفة، وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة، والمشروبات الكحولية، بالإضافة الى أسلحة نارية ومبالغ مالية، وذلك بقصد الاتجار والتعاطي.

وقد أسفرت الضبطيات عن التالي: (1) كيلو و(10) غرام من مادة الشبو، (2218) كبسولة من مادة الليريكا، (2) كيلو من بودرة الليريكا.، (5) جرام من مادة الحشيش، ​(4) أقراص من مادة الكبتاغون، (60) زجاجة خمر، (3) أسلحة نارية، (2) ميزان حساس، (8) أقراص من المؤثرات العقلية، (8179) دينار كويتي حصيلة الاتجار.

وتم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت الوزارة استمرار تكثيف حملاتها الأمنية ويقظة قطاعاتها الميدانية لضبط كل من تسول له نفسه جلب أو ترويج السموم لحماية المجتمع من هذه الآفة، مهيبةً بالجميع ضرورة التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية.