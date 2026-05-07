الصحة: تفعيل نظام صرف المكملات الغذائية إلكترونيا عبر تطبيق “سالم”

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة عن بدء تفعيل خدمة نظام صرف المكملات الغذائية إلكترونيا عبر تطبيق (سالم) في معظم المستشفيات على أن يكتمل التفعيل تباعا في بقية المنشآت الصحية من خلال الربط المباشر بين أقسام التغذية العلاجية في المستشفيات والنظام الإلكتروني الخاص بصرف المكملات الغذائية. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان صحفي إن تفعيل هذه الخدمة يسهم في تقليل الوقت والجهد وتعزيز دقة المعلومات وتيسير متابعة الطلبات وذلك ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي يقدمها التطبيق. وأوضح الدكتور السند أن آلية الاستفادة من الخدمة تبدأ بمراجعة عيادة التغذية العلاجية لتحديد نوع المكملات الغذائية المطلوبة استنادا إلى التقرير الطبي ومن ثم تسليم التقارير المعتمدة إلى قسم التغذية العلاجية لإدخال الطلب إلكترونيا مع إمكانية متابعة حالة الطلب عبر تطبيق (سالم) حتى إشعار الجاهزية والاستلام.

وبين أنه يمكن كذلك تجديد طلب الصرف إلكترونيا من خلال الدخول إلى تطبيق (سالم) واختيار (الخدمات – نظام صرف المكملات الغذائية). وأضاف أن المكملات الغذائية التي يشملها النظام تضم عددا من المنتجات العلاجية المتخصصة من بينها التركيبات الغذائية السائلة التي تعطى عن طريق الفم أو عبر الأنبوب (Enteral Feeding) والحليب الطبي المخصص للأطفال المصابين ببعض الاضطرابات الاستقلابية أو حالات الحساسية الغذائية إضافة لبعض أنواع الحليب الطبي المخصصة لكبار السن أو للحالات المرضية التي تتطلب دعما غذائيا علاجيا وفق التقييم الطبي المعتمد.

وأكد الدكتور السند أن وزارة الصحة مستمرة في التوسع بتفعيل الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق (سالم) ضمن رؤيتها الهادفة إلى تقديم خدمات صحية ذكية ومتكاملة تواكب تطلعات المجتمع وتسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية في دولة الكويت.

من جانبها أكدت رئيس قسم التغذية العلاجية بإدارة التغذية والإطعام بالوزارة الدكتورة الجازي العجمي وفق البيان أن إتاحة هذه الخدمة الإلكترونية تأتي في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتيسير وصول المرضى إلى احتياجاتهم الغذائية العلاجية بسهولة وأمان. وأشارت العجمي إلى أن الخدمة تمكن المرضى من متابعة طلباتهم إلكترونيا وتضمن أعلى درجات الدقة والسرية في التعامل مع الحالات المرضية التي تتطلب مكملات غذائية متخصصة.