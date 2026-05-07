وكيل وزارة الداخلية يترأس اجتماعا مع ممثلي شركات النقل العام لبحث سبل التطوير والتنظيم

وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب يترأس اجتماعا مع ممثلي شركات قطاع النقل العام

ترأس وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب اليوم الخميس اجتماعا تنسيقيا موسعا مع الإدارة العامة للمرور وممثلي كبرى شركات النقل العام لبحث آليات تحديث منظومة النقل الجماعي في البلاد والانتقال بها من صورتها التقليدية إلى نموذج متطور يواكب التطور الحضاري.

وأكد اللواء الوهيب في بيان صحفي أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع شركات النقل لتنفيذ التوصيات والخطط التطويرية والالتزام الكامل بتسخير كافة الإمكانيات لتطبيق أفضل الممارسات في قطاع النقل الجماعي بما يضمن انسيابية الحركة المرورية ويحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة على الطرقات للجميع.

وذكر البيان أن الاجتماع يأتي في إطار حرص المؤسسة الأمنية على تعزيز التواصل الفعال مع القطاعات الحيوية والعمل المشترك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل الحركة المرورية في مختلف طرق البلاد.

وأضاف أن الاجتماع بحث آليات تحديث منظومة النقل الجماعي في البلاد والانتقال بها من صورتها التقليدية إلى نموذج متطور يواكب التطور الحضاري ويهدف إلى نشر ثقافة النقل الجماعي وتشجيع الجمهور على الاعتماد على هذه الوسائل في حياتهم وتنقلاتهم اليومية ما يسهم بشكل فعال في التخفيف من الكثافة المرورية.

كما تركزت النقاشات حول آليات عمل الحافلات ومساراتها ووضع الحلول العملية للتحديات التشغيلية ودراسة الخطط الرامية لجعل النقل الجماعي خيارا جاذبا وآمنا للركاب مع الالتزام التام بالقواعد المرورية.

وشهد الاجتماع حضور رئيس قطاع المرور والعمليات العميد عبدالله العتيقي وعدد من القيادات الأمنية في قطاع المرور إلى جانب ممثلي شركات النقل العام ما يعكس التوجه نحو تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتذليل العقبات وتطوير آليات العمل المشترك.