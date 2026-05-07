وزير الخارجية يترأس وفد الكويت المشارك بالاجتماع الوزاري لدعم الأمن الغذائي والوصول إلى الأسمدة

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يترأس وفد الكويت المشارك بالاجتماع الوزاري لدعم الأمن الغذائي عبر تقنية الاتصال المرئي

ترأس وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الخميس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري لدعم الأمن الغذائي والوصول إلى الأسمدة الذي عقد برئاسة مشتركة من قبل الجمهورية الإيطالية وجمهورية كرواتيا بمشاركة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول مجموعة (MED9) ودول البلقان عبر تقنية الاتصال المرئي.

وثمن الشيخ جراح الصباح في بيان لوزارة الخارجية مبادرة كل من الجمهورية الإيطالية وجمهورية كرواتيا على تنظيم الاجتماع مؤكدا أهمية بلورة آلية عملية وفاعلة لتعزيز التنسيق المشترك حيال سلاسل إمدادات الطاقة والأغذية والأسمدة.

وأكد موقف دولة الكويت الثابت إزاء وضع مضيق هرمز كممر مائي دولي طبيعي وفق ما رسخته قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي تكفل حق المرور العابر مشيرا إلى رفض أية تدابير أحادية أو محاولات لاستحداث أو فرض وتكريس وضع قائم جديد يخالف الأطر القانونية الدولية.

وشدد على ضرورة امتثال الجانب الإيراني التام لقرار مجلس الأمن رقم 2817.