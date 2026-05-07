وزيرة الشؤون تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون المشترك

بحثت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس مع مدير مكتب البنك الدولي لدى دولة الكويت أزهر إقبال أوجه التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة باختصاصات الوزارة والجهات التابعة لها.

وقالت الوزير الحويلة في تصريح صحفي عقب اللقاء إن الاجتماع تناول سبل تطوير البرامج والمبادرات ذات البعد الاجتماعي والأسري لاسيما ما يتعلق بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

واستعرضت أبرز التطورات التي شهدتها قطاعات الوزارة في تمكين المرأة إذ بلغت نسبة القياديات 50 في المئة فيما بلغت نسبتهن في الوظائف الإشرافية بالوزارة 55 في المئة إلى جانب دعم تمكينها بتعيين إمرأة لرئاسة اتحاد الجمعيات التعاونية لأول مرة.

وأكدت أن هذه المؤشرات تعكس حجم الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة الكويتية ودورها المتنامي في مواقع القيادة وصنع القرار مشيرة في الوقت ذاته إلى حملة (شركاء لتوظيفهم) الهادفة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

وكشفت الحويلة عن إعداد برنامج حكومي متكامل لحماية الأسرة يهدف لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية مبينة أنه تم رفع البرنامج إلى مجلس الوزراء وحصل على موافقة اللجنة القانونية تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنه.

من جانبه أكد ممثل البنك الدولي أزهر إقبال في تصريح مماثل استعداد البنك للتعاون وتقديم الخبرات الفنية في مختلف المجالات وتبادل التجارب وتطوير الكفاءات بما يسهم في دعم تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.