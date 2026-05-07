وزارة التربية تشارك في أعمال الدورة الـ46 للمجلس التنفيذي لـ"الإيسيسكو" عبر الاتصال المرئي

شاركت وزارة التربية اليوم الخميس في أعمال الدورة الـ46 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عبر الاتصال المرئي وذلك في إطار الحضور الفاعل في المحافل التربوية الدولية والحرص على الإسهام في صياغة السياسات التعليمية والثقافية على مستوى العالم الإسلامي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الوكيل المساعد للشؤون التعليمية وعضو المجلس التنفيذي في الايسسكو حمد الحمد مثل الوزارة في الاجتماعات إلى جانب مدير اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عذاري القلاف ورئيس قسم المنظمات باللجنة دلال العبيد حيث جاءت المشاركة تأكيدا على التزام دولة الكويت بدعم جهود العمل الإسلامي المشترك في مجالات التعليم والعلوم والثقافة.

وأضافت أن جلسات المجلس التنفيذي تناولت عددا من الموضوعات الحيوية التي تعكس توجهات المنظمة خلال المرحلة المقبلة في مقدمتها انتخاب المدير العام لمنظمة الإيسيسكو واعتماد آلية التصويت الخاصة بانتخاب رئيس مكتب المجلس التنفيذي علاوة على بحث طلبات الانضمام لعضوية مراقب في المنظمة.

وأوضحت أن جلسات العمل شهدت استعراض التقرير التنفيذي لأنشطة الإيسيسكو لعام 2025 ومناقشة التقارير المالية المرتبطة بها بما يعكس مستوى الأداء والإنجازات التي حققتها المنظمة خلال الفترة الماضية فضلا عن طرح مشروع الخطة الاستراتيجية لعمل المنظمة للأعوام (2026 – 2029) والموازنة المقترحة لتنفيذ برامجها ومبادراتها المستقبلية.

وأشارت إلى بحث المشاركين عددا من البرامج النوعية التي تتبناها الإيسيسكو من بينها برنامج سفراء النوايا الحسنة ومؤشر الإيسيسكو للذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي الذي يعد أحد المبادرات الحديثة لقياس جاهزية الدول الأعضاء في مجال التحول الرقمي والتقنيات المتقدمة.