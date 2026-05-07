سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الـ50 للجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح يترأس الاجتماع الـ50 للجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة الوزارية رقم (50) لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لأبرز المشاريع التنموية الكبرى في البلاد وفي مقدمتها مسار العمل بمشاريع ميناء مبارك الكبير ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة ومنظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتطوير الإسكاني والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي إضافة إلى البيئة والتشجير وخطوط سكك الحديد بين الكويت والمملكة العربية السعودية وخطوط سكك الحديد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآخر التطورات بمشروع مبنى الركاب الجديد (T2) في مطار الكويت الدولي.

ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية بمضاعفة الجهود في إطار نهج حكومي قائم على التخطيط الإستراتيجي والإدارة التنفيذية المنسجمة والمنضبطة بما يكفل استمرارية الأداء الحكومي بكفاءة عالية ويسهم في تجاوز كافة التحديات وتحقيق المزيد من الإنجازات في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بمعايير الجودة العالمية والالتزام بالبرامج الزمنية في ظل تحقيق الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

حضر الاجتماع وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز ناصر المرزوق ووزير المالية الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد علي الفاضل ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات.