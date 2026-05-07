الأرصاد الجوية: طقس حار نهارا ومعتدل ليلا مع فرص للغبار والأمطار في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقعت ادارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد بطقس حار نسبيا مع رياح نشطة مثيرة للغبار وفرص لأمطار خفيفة متفرقة ورعدية أحيانا بدءا من اليوم الخميس إلى مساء غد الجمعة والطقس بصفة عامة مائل للحرارة إلى حار نهارا ومعتدل ليلا في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مدير الادارة بالندب ضرار العلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي مصحوبا بكتلة هوائية حارة نسبيا مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع فرصة لغبار مثار على المناطق المكشوفة ومصحوبا بسحب منخفضة ومتوسطة تتخللها سحب رعدية مساء اليوم مع فرص لهطول أمطار خفيفة متفرقة تكون رعدية ليلا.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم حار وغائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرص أمطار خفيفة متفرقة وفرص للغبار على المناطق المكشوفة مبينا أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 35 و37 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأوضح أن الطقس ليلا سيكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية ما بين 10 و42 كيلومترا في الساعة مع فرص لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 1 و6 أقدام.

وحول الطقس نهار غد الجمعة ذكر العلي أنه سيكون مائلا للحرارة وغائما إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار على المناطق المكشوفة بينما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأفاد بأن الطقس مساء الجمعة سيكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.

وقال العلي إن الطقس نهار بعد غد السبت سيكون حارا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 36 و38 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج من 2 و4 أقدام.

وأضاف أن الطقس السبت ليلا سيكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 12 و32 كيلومترا في الساعة بينما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج من 2 و4 أقدام.