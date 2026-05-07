بلدية الكويت تشرف على أعمال هدم 42 عقاراً آيلاً للسقوط في منطقة جليب الشيوخ

من أعمال الهدم

باشر فريق إدارة السلامة في بلدية محافظة الفروانية الإشراف على أعمال هدم 42 عقارا آيلاً للسقوط في جليب الشيوخ، كان قد صدر بشأنها قرارا بالهدم من قبل المديرة العامة للبلدية المهندسة منال العصفور.

وأوضحت البلدية في بيان أن مشرف الموقع المهندس مبارك الوطري مسؤول فريق «إدارة السلامة»، قام صباح اليوم بالإشراف على تنفيذ أعمال الهدم لعدد 42 عقارا آيلا للسقوط في منطقة جليب الشيوخ لخطورتها على السكان من قاطني تلك العقارات، حيث اتخذت البلدية كافة الإجراءات بدءا من إخلائها وقطع التيار الكهربائي عنها وتسويرها لحماية المارة ومنع المركبات من الوقوف بجانبها.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بعد أن أصدرت المديرة العامة لبلدية الكويت المهندسة منال العصفور قرارا بشأن إخطار أصحاب عقارات آيلة للسقوط في القطع ( 1، 2، 3، 4، 10، 13 ) بمنطقة جليب الشيوخ.

وأضافت: «استنفذت فرق البلدية الإدارات المعنية بمحافظة الفروانية كافة إجراءاتها والتي تضم فريقا برئاسة مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية المهندس سعيد العازمي الذي قام بإجراءاته المختصة بدءا بقطع التيار الكهربائي من قبل اللجنة المختصة التي تضم البلدية والداخلية والكهرباء، وكذلك مخاطبة وزارة الأشغال لفحص العقارات المتهالكة للتأكد من مدى سلامة تلك الأبنية التي ثبت أنها آيلة للسقوط.

كما تم تحرير محاضر مخالفات لتلك العقارات، إلى جانب وضع ملصقات الإخلاء ومن ثم مخاطبة المدير العام لإصدار قرار في شأن الهدم».

وذكرت البلدية في بيانها أن فريق قسم إزالة المخالفات نفذ عملية التأكد من إخلاء العقار بالكامل تمهيدا لتسليمه إلى إدارة السلامة للإشراف على مباشرة مقاول الهدم تنفيذ أعمال الهدم لتلك العقارات المقرر هدمها.