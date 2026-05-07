مستشفى الكويت يحقق إنجازا طبيًا بإجراء عملية متقدمة لإصلاح تمدد عضلي كبير باستخدام الجراحة الروبوتية

في خطوة تعكس التزامه المستمر بتبني تقنيات طبية حديثة، أعلن مستشفى الكويت عن نجاح فريقه الطبي في إجراء عملية متقدمة لإصلاح تمدد عضلي كبير في جدار البطن باستخدام نظام الجراحة الروبوتية دا فينشي ) Da Vinci Surgical System)، وذلك بقيادة د. شملان القناعي، اختصاصي الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي العلوي.

وتعد هذه العملية من الحالات المتقدمة، حيث تم التعامل مع تباعد كبير في عضلات جدار البطن من خلال إجراء الجراحة من داخل التجويف البطني، وإعادة تقريب وخياطة العضلات بدقة عالية باستخدام تقنية الروبوت الجراحي دا فينشي.

وقد أُجريت العملية داخل غرفة عمليات مجهزة بأنظمة طبية حديثة، ووفق معايير السلامة العالمية المعتمدة من اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، وبإشراف فريق متخصص في التخدير لضمان أعلى درجات الدقة والاستقرار أثناء الإجراء، بما يعكس تكامل العمل بين الفرق الطبية المختلفة داخل المستشفى.

وقد أسهمت هذه التقنية الحديثة في تقليل الحاجة إلى التدخل الجراحي التقليدي، مما انعكس بشكل مباشر على سرعة تعافي المريض، حيث لم تكن هناك حاجة لاستخدام أنابيب تصريف، وتمكن المريض من مغادرة المستشفى خلال يومين فقط، مع نتائج متميزة من حيث سرعة التعافي والنتائج السريرية.

ويؤكد هذا الإنجاز على ريادة مستشفى الكويت في تقديم حلول جراحية متقدمة في مجال إصلاح الفتق وتمددات جدار البطن من خلال توظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية، بما يضمن تحسين تجربة المريض ورفع كفاءة النتائج العلاجية.

ويواصل مستشفى الكويت الاستثمار في تطوير خدماته الجراحية وتعزيز استخدام التقنيات الروبوتية، بما يواكب الممارسات العالمية ليقدم جيلاً جديداً من الرعاية الصحية في دولة الكويت.