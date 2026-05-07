رئيس الإمارات يبحث مع رئيس الوزراء القطري العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية

رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد اليوم الخميس لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الذي نقل تحيات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار فيما حمله رئيس دولة الإمارات تحياته إلى أمير قطر وتمنياته لقطر وشعبها المزيد من النماء والتطور.

وأضافت أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الإقليمية حيث جدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن إدانة قطر للاعتداءات الإيرانية على الإمارات مؤكدا تضامن بلاده معها ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها.